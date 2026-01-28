第8世代となる現行992型

1964年から本格的な生産がスタートした初代モデルから数えると、実に第8世代となる現行992型の『ポルシェ911』。

【画像】ポルシェの技術革新は止まらない！ハイブリッド版992.2世代『911GTS』 全46枚

それが発表されたのは2018年11月のことだったが、ポルシェはその商品性をさらに高い領域へと導くために、2024年から大幅なマイナーチェンジを実施。以後992型911には、『922.2』とも『セカンドフェイズ』とも呼ばれる魅力的なニューモデルが続々と誕生した。



今回の取材車は現行992型の『ポルシェ911GTS』。 平井大介

ポルシェにとって911シリーズは、伝統の作であると同時に、スポーツカーブランドを象徴するモデルでもある。したがってカスタマーには、そのラインナップから自分の趣味や志向に合ったモデルを選ぶうえで、幅広い選択肢が与えられる。

搭載エンジンはもちろんのこと、クーペ、カブリオレ、タルガから構成されるボディバリエーション。オーソドックスなRWDと4WDという駆動方式の選択。そしてMTとPDKというミッションの違い。そのすべての組み合わせが実現しているわけではないが、これだけの選択が可能なスポーツカーはほかにはない。

軽量設計のマイルドハイブリッドシステムを搭載

最新の992.2型911へと話を戻そう。

続々とニューモデルが発表されていく中で、これまで最も気になる存在だったのが、ポルシェ自身が『Tハイブリッド』と呼ぶ、軽量設計のマイルドハイブリッドシステムを搭載した、新型『911カレラGTS』だった。



ポルシェが『Tハイブリッド』と呼ぶ、軽量設計のマイルドハイブリッドシステム搭載。 平井大介

そのパワーユニットの核となるのは、それまでの3Lから3.6Lに排気量を拡大した水平対向6気筒DOHCエンジンで、新たに電動式のターボを採用。さらに組み合わされる8速PDKには、54psの最高出力を発揮する駆動用モーターが内蔵されることになった。

参考までに、このシステム全体が発揮する最高出力と最大トルクは、それぞれ541ps、610Nmという数字。これは『カレラS』のそれに対して最高出力では61psものエクストラを持つもので、一方その車両本体価格は、今回の試乗車と同じクーペのRWDモデルとの比較では、わずか140万円高にすぎない。コストパフォーマンスの第一印象は、なかなかに魅力的だ。

フルバケットシートのホールド性は抜群

リアエンドに備わる『911カレラGTS』のエンブレムや、ドアのボトムで控えめにその存在を主張する『GTS』のデカール、そしてほかの911カレラとは異なり、フロントのバンパースポイラーの左右にあるエアインテークのブレードが縦方向になるなど、GTS独自のディテールを確認し、さっそくそのコクピットへと身を委ねる。

試乗車にはオプションのフルバケットシートが装備されており、乗降性にはやや難しさが伴うものの、その姿からも想像できるようにホールド性は抜群というほかはない。



試乗車にはオプションのフルバケットシートが装備されている。 平井大介

メーターパネル、センターディスプレイの視認性やスイッチ類の機能性も素晴らしく、これならば走行中の視線移動は最低限で抑えることが可能だろう。

ちなみにこのGTSにはリアシートは備わらない。乗車定員は2名だ。

低速域では独特のエキゾーストノート

センターディスプレイでエネルギーモニターのページを選択し、アクセルペダルを踏み込んでいく。

リアの水平対向6気筒ターボエンジンは、低速域では独特のエキゾーストノートにもひとつの理由があるのだろう、ややラフな印象を抱かせるが、ここから電動ターボがナチュラルに過給を立ち上げると一転、スムーズさと魅力的なパワーフィールを感じさせるようになる。



センターディスプレイでエネルギーモニターのページを表示。 平井大介

駆動用のモーターは確かにエンジンをサポートし、ワイドなトルクバンドによって、実際の加速感は実に息の長いものに思える。

エンジンスピードが中速域から高速域に入ると、さらにパワーフィールは圧倒的なものとなり、またアクセルペダルの動きに対するレスポンスにもより鋭さが増してくる。

まったく不安を感じない全開加速

そして発進時にもうひとつ感じるのは、トラクション性能の高さだ。

今回の試乗した911GTSは、前でも触れているとおりRWD仕様だったのだが、さまざまな電子制御デバイスの働きもあり、まったく不安を感じない全開加速を楽しむことができた。もちろん日本においては、合法的な速度リミットには一瞬で到達してしまうことになる。



ワインディングロードでも、911GTSは実に魅力的な走りを披露。 平井大介

ワインディングロードでも、この新型GTSは実に魅力的な走りを披露してくれた。ここでもドライバーにとって大きな味方となるのはリアのエンジンが秘めるパワーであり、またトラクション性能の高さだ。

なお、GTSには992.2への進化でリアアクスルステアリング（後輪操舵）の標準装備化が実現しており、したがってコーナリングに関しての印象というものは、低速域でも高速域でも驚くほどの正確さと安定感に尽きる。

車検証上でのこのモデルの車両重量は1630kg。前輪に590kg、後輪には1040kgが配分される。1.9kWhの容量を持つリチウムイオンバッテリーの搭載位置はほぼダッシュボード下だ。

ドライバーは安心してコーナーへと侵入していくことができる

また、こちらもやはりオプションとなるが、試乗車に装備されていたポルシェコンポジットブレーキ（PCCB）のフィーリングも素晴らしかった。

その絶対的な制動力はもちろんのこと、ブレーキペダルへの軽いタッチにも正確に反応してくれることで、ドライバーは安心してコーナーへと侵入していくことができるのだ。



先日発表された『911ターボS』は、電動ターボをツインで装備するTハイブリッドが採用される。 AUTOCAR

そのオプション価格は170万円と高価ではあるが、ワインディングロードや、さらにはサーキットを積極的に走りたいというカスタマーならば、それは十分に価値ある投資といえるのではないか。

ポルシェにとって、Tハイブリッドという新技術を採用した新型『911カレラGTS』は、彼らの技術的な革新が一時も止まることはないことを見事に証明したモデルだった。

そして、先日発表された992.2世代の『911ターボS』で、さらに電動ターボをツインで装備するTハイブリッドが採用されたことは、ポルシェからのニュースをチェックしている人にはすでに周知のとおり。こちらは711psの最高出力と800Nmの最大トルクを発揮する、911シリーズの中でもさらに特別な存在といえるモデルだ。

はたしてそれが実現するパフォーマンスはいかなるものなのか。ポルシェ・ファンにとっては楽しみなところだろう。