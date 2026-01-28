「小学生に突っ込まれたら…」通学路の交差点を猛スピードで信号無視 複雑な五差路を信号無視で突破する車も
小学生の通学路脅かす赤信号無視
23日、埼玉・杉戸町でカメラが捉えたのは、住宅街を猛スピードで駆け抜ける危険な信号無視の瞬間だ。
対向車が赤信号の交差点で速度を緩める。すると、その後ろから白い車が黄色のセンターラインをはみ出しながら追い越し、そのまま勢いよく赤信号の交差点に進入してくる。
よく見ると、交差点にはまさに横断歩道を渡ろうとする人の姿も。
目撃者：
いやもうスピードもかなり出ていましたよ。ここの信号の角が小学生の通学路になっていて、もしそこに突っ込まれたら、目も当てられないですものね。
信号待ちの時間が長い場所で強引に交差点へと進入
危険な信号無視は、21日、千葉・長生村でも起きていた。
後ろから迫ってきた白い車がセンターラインをはみ出し、強引に赤信号の交差点へと進入。
目撃者：
やったなという感じ。（他の車に）ぶつからなければいいなと思った。
車は赤信号で止まる気配もなく、そのまま進んだ。現場は複雑な五差路になっていて、信号待ちの時間が長い場所だという。
目撃者：
躊躇なく走り去ったので驚いた。交通ルールはしっかり守ることが交通安全の基本だと思う。
（「イット！」1月27日放送より）