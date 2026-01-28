広島カープ・新井貴浩監督「自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです」羽月隆太郎容疑者の逮捕受けコメント【全文あり】
プロ野球・広島カープの新井貴浩監督は28日、所属する羽月隆太郎が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）の疑いで逮捕されたことを受け、球団の公式サイトでコメントを発表した。
【写真】「悔しいです」… 来季への思いをつづっていた羽月隆太郎
新井監督は「当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」とし、「関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります」と結んだ。
■新井貴浩監督コメント全文
この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。
関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。
チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります。
【写真】「悔しいです」… 来季への思いをつづっていた羽月隆太郎
新井監督は「当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております」とし、「関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
■新井貴浩監督コメント全文
この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。
関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。
チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります。