渡辺満里奈、一緒にCDも発売“元祖”不思議系タレントとの25年以上ぶりの再会を報告 懐かしい3ショットに反響「やばい」
タレントの渡辺満里奈（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。「『どうぶつ奇想天外』から20数年ぶりの再会！」と、“元祖”不思議系タレントとの再会を報告し懐かしい顔ぶれがそろったショットを公開した。
【写真】「ラブい３人で嬉しい」25年以上ぶりに再会した渡辺満里奈＆鈴木蘭々＆千秋の懐かしい3ショット
渡辺は、タレントの千秋 とのランチを約束していたそうだが「ひょんなことから繋がった蘭々」とコメントし、20年以上ぶりにタレントの鈴木蘭々（50）と会い、ランチをしたことを伝えている。
「ふたりともしっかりしてるし、3人でいろんな話ができて、本当に楽しかった！また近いうちにねー」と、再会の様子を動画でアップし、久しぶりの再会に感動する様子を披露した。
続けて、千秋と鈴木も自身のインスタグラムを更新。千秋は「2人は一緒にCDも出してたんだって なんと25年以上ぶりの再会！その瞬間撮れちゃった」と、“奇跡の瞬間”を生み出した立役者として、その場に立ち会えたことに満足した様子を見せている。
鈴木は「久しぶりに満里奈ちゃんと再会出来てとても嬉しかったです 毎回思うけど人の縁ってとっても不思議 何時間店にいるのって言うくらい（笑）しかも更に移動してお茶したりしていっぱい話して楽しかった〜 今度は皆んなで少し遠出したいなぁ」と、うれしさを記し、楽しげなランチの様子をうかがわせた。
この投稿に、コメント欄には「懐かしい」「やばい」「お二人の歌すきでした」「ラブい３人で嬉しい」「素敵な繋がり」などの反響が集まっている。
