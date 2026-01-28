防水・保温、さらに高グリップ。軽量で快適な足元へ【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
環境にやさしく、でも冬に強い。ヌプシシリーズのモカシンシューズ【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!
ザノースフェイスのシューズは、定番のヌプシシリーズから登場した防水仕様のモカシンタイプ。アッパーにははっ水加工を施した100パーセントリサイクルポリエステル、アップサイクルウール、リサイクルコーデュロイといった環境配慮素材を採用し、サステナブルな選択肢を提供する。
防水透湿メンブレン「TEKWPROOF」が濡れから足を守り、中わたには「THERMOLITE EcoMade」を封入して保温性を確保。
成型EVAミッドソールとカップインソールが快適な履き心地を支え、アウトソールには「Amphi Gripラバー」を搭載し、ドライ・ウェット両方の路面で優れたグリップ力を発揮する。
片足約270グラムと軽量で、日常からアウトドアまで幅広く活躍する機能的な一足。
