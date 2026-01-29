次々と記録を作り続ける「豊田合成ブルーファルコン名古屋」
日本選手権V６の瞬間
昨年12月に行われた第77回日本ハンドボール選手権大会男子を振り返りたい。日本ハンドボール選手権大会はリーグＨのチームから実業団・学生が集いトーナメント方式で日本一を決める大会だ。
その中で圧倒的な輝きを放ったのが現在リーグでも全勝で首位をひた走る豊田合成ブルーファルコン名古屋だ。第77回大会の成績を見てみよう。
２回戦（初戦）
豊田合成ブルーファルコン名古屋 42−19 埼玉クラブ
豊田合成ブルーファルコン名古屋 44−25 福井永平寺ブルーサンダー
準決勝
豊田合成ブルーファルコン名古屋 44−25 大同フェニックス東海
上記のように相手チームの倍近くの得点を上げていることが分かる。そして決勝では強豪チームとして名高いジークスター東京と対戦した。ヨアン・バラスケス（ブルーファルコン）が13得点という驚異的なゴールをあげる中、GK中村匠（ブルーファルコン）もファインセーブを連発。王者の試合運びで相手を寄せ付けず
決勝
豊田合成ブルーファルコン名古屋 41−31 ジークスター東京
10点差という大差で優勝し大会６連覇を達成した。
日本選手権で大活躍のヨアン・バラスケス
そもそもこの歴史ある大会で10点差以上をつけた決勝戦はほんの数回しかない。ブルーファルコンの近年の日本選手権決勝の点差と比べてみても2023年、2024年は１点差というギリギリの戦いが続いていた。ここからもチームの成熟ぶりが見てとれる。
プロ野球で読売ジャイアンツがＶ９を達成したことが伝説に刻まれているがハンドボールでは今年行われる第78回日本選手権大会で優勝すると1985年に作られた大会７連覇記録に追いつくことになる。リーグでも５連覇中で現在全勝で６連覇へと突き進んでいる。
我々は今、ハンドボール界で伝説のチームを目の当たりにしているのかもしれない。