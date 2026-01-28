「私『何でシャワーキャップ皿につけてんのさ！』

父『え？』

妹『確かに便利だけどさ！！』

妹『「やだねあっはっはっは！！！！』

父『何言ってんのさ』（指をさす）



妹私『えぇぇえぇえ〜！？！？！



世の中便利だぜぇ」



【写真】シャワーキャップにしか見えないが…実はれっきとした商品

お刺身をのせたお皿の上に被せているのは食品用ラップ、ではなくシャワーキャップ！？ ゴムが付いているのを見ると、ラップのように食器に被せる途中でしわくちゃになる手間は省けそうです。



このポストを投稿された「ワイルド嫁はん（道産子𓆡）」（@wildpuchichan）さんは、お笑い芸人・スギちゃんの奥さま。普段は地元北海道のグルメ情報などを発信していますが、この光景は実家がある帯広に帰省された時の一幕とのことです。



「むしろ、シャワーキャップをそうすれば便利だよね！っていう発想した人がスゴイと思う」

「中途半端にラップを掛けるよりも、伸縮性もあって色々な形のお皿に使えて便利そう」

「昔は出前取ると、こういうのが被せてあったなー」

「便利な物もあるんだぜぇ」



ありそうでなかった便利なグッズに、驚きの声が多く届きました。普通のラップだとペラッとめくれたり、移動中にずれてしまうこともありますが、このキャップだとその心配もないかもしれません。投稿された時のリアクションから、ワイルド嫁はんさんも目からウロコだったことがよくわかります。



話題となったアイテムは「食器用キャップ式カバー」。ダイソーの商品です。詳しいお話をワイルド嫁はんさんに伺いました。



ーー帯広に帰省されていたのですね？



「お正月に実家へ帰った時のことです」



ーーこのカバーはどこで見つけたのでしょうか？



「12月くらいに父がダイソーさんで見つけたらしく、たまたまみたいです（北海道ならではではありません）」



ーーラップを使った時と比べてどうでしたか？



「手軽につけれるのでラップよりは楽ですが、密着度は少ないので汁気が多いものには向いてないと思います」



ーー写真では楕円形のお皿にカバーを被せているのですね？



「そうです。よく伸びるので、大体のお皿には使えるのではないかと思います」



ーーSNSで北海道の食べ物を多数紹介されていますが、おすすめしたいものを一つ挙げるとしたら？



「ケーキハウスティンカーベルさん（北海道北見市）というお店のチーズベークが絶品で唯一無二です。大人気のお店で全国にファンが多く、贈り物で贈ると皆さんリピーターになるくらい濃厚で美味しいですぜぇ。また、『ふるさと納税ごちそうアワード2025 和洋スイーツ部門』で金賞を受賞されていて、お取り寄せもできるので是非食べてみて欲しいぜぇ」



「あと温泉で凄くオススメしたいのは、モール温泉（北海道帯広市・十勝川温泉）です！ 浴びた瞬間からお肌がツルツルになるのがわかります」



ーーワイルド嫁はんさんは、旦那さんのスギちゃんのどんなところが好きですか？



「子供と同じ目線で全力で遊んで楽しんでて、マイルドだろぉ〜なところですかね」



スギちゃんは、面倒見のよいお父さんであることもワイルド嫁はんさんは教えてくれました。お子さんと元気に遊んでいる姿を想像すると、普段の芸風とのギャップを感じてほっこりしちゃいますね。



また、ご自身のアカウントについて「スギちゃんの妻のワイルド嫁はんですぜぇ。どさんこならではの目線で色々載せていますぜぇ。内地に住んでみて『え！？これ方言だったの！？北海道だけだったの！？』などなど。よかったら覗いてみてほしいですぜぇ」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）