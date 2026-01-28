「あの〜……1月1日から家を空けてましてね、

先程帰宅したのですが、

気づいちゃったウマね……… 白 米 が い る（12月31日産）」



【写真】えっ、まさかの…

そんなひと言とともに1月5日に投稿された炊飯器の写真が「X」で大きく注目されました。



「全米が泣いた」

「冬ならただの冷えたコメがあるだけでしょ（希望的推測）」

「それもう『白米』じゃなくて『新種の生命体』に進化してますよｗ 開けた瞬間、異世界と繋がりそうで怖すぎます」

「カピカピになっているかカビカビになっているか…」

「さあ…勇気をだして…！！パッカーンをするんだ…！！！」

写真を見た人たちから様々な声が寄せられました。



続けて投稿主は翌日6日に

「すみません、

まだ怖くて白米さんとご対面出来ていませんウマ………うぅ……

オラにパワーをくれぇえぇえ」

という心の叫びとともにいまだ閉じたままの炊飯器の写真を投稿しました。



さらに続けてその翌日の7日

「意を決して！！！いざ！！（ｵｰﾌﾟﾝ

あ……れ……？？」

と投稿されたのは、数粒お米がはりついただけの空っぽの内釜の写真…どういうこと！？



結局、惨事は回避された…ということなのでしょうか？お米は家族のだれかが食べていた…のでしょうか？



一連の投稿をした「田中です」（@kitwell_tanaca）さん（以下、田中さん）は空っぽの内釜のポストに続けて「田中の【炊飯器の大冒険】に最後までお付き合いしていただきありがとうございました」とリプライにて話していますが…実際は何が起こったのかくわしくお聞きしました。



【炊飯器の大冒険】の謎

――意を決してオープン後、この光景を見た時のお気持ちは？



私の記憶とは違う結果だったのでフリーズしました。



――ぜひ【炊飯器の大冒険】の謎を解き明かしてください！



「年末に炊飯器のごはんを全て食べ終えていた…のを忘れていた」です。



――そうだったのですね…。



空の内釜を見てフリーズした後に年末の記憶を思い返したところ…しばらく家を空けるのに、いつも通り炊いてしまった→子どもたちに手伝ってもらい完食→洗い物がめんどくさくて帰宅後に洗えばいいかと放置→年末年始の忙しさのせいもあってご飯を炊いた記憶だけが残りその後は記憶から削除されてたみたいです。



炎上するかも…とビクビクしていたけれど

謎が解けてスッキリしましたね、年末年始の気ぜわしさが伝わってくる今回のエピソードでした。



話題になったポストには記事執筆時点で「4万件」の「いいね」がついています。この拡散について「もしかして炎上するかも…とビクビクしながら投稿しましたが炎上どころか私と同じことをしたことがある方々のコメントが多くあって嬉しくなりました」と自身の体験が共感を得たことに安堵する田中さん。



なお現在、【知育玩具メーカーキットウェル】（@kitwell.official）の広報を務めている田中さんは、自身の「X」アカウントでは馬のかぶり物姿のプロフィール写真を掲載しています。



【炊飯器の大冒険】落着後の1月8日のポストでは「午年のみんな〜！！今年は我らの1年だぜぇぇええ 駆けまくる2026年にするウマよ〜」というコメントともに本年を駆け抜けていくという決意表明を動画にて語っています。



（まいどなニュース特約・山本 明）