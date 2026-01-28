冬に行きたい「徳島県の穴場秘境」ランキング！ 2位「轟九十九滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
春が待ち遠しいこの季節、ふと立ち止まって景色を味わいたくなる瞬間はありませんか。そんな気分に寄り添ってくれるのが、冬の静けさに包まれた秘境。今回は、心まで澄んでいくようなスポットに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「徳島県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「落差58メートルの迫力ある本滝だけでなく、大小様々な滝があり、雪と滝が織りなす幻想的な風景は感動します」（60代男性／兵庫県）、「だくだくと流れる音が激しく地響きのようなダイナミックさがあると評判」（50代回答しない／大阪府）、「名前からして日本の渋さが伝わってくるため」（20代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「冬は観光客が少なく、より静かな雰囲気で渓谷の景色を楽しめそうだと感じました。 雪や霧がかかることで、秘境らしさがより強くなりそうな点に魅力を感じます」（30代男性／愛媛県）、「エメラルドグリーンの川と雪の景色が美しいから」（40代女性／神奈川県）、「冬の祖谷渓は空気が澄んでいて、深い谷と山々の景色がより一層美しく感じられるため選びました。観光地として有名ですが、冬は人が少なく静かに自然を味わえる点も魅力です。雪がうっすら積もった渓谷の雰囲気は幻想的で、秘境らしさをしっかり感じられる場所だと思いました」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
1位に輝いたのは、三好市にある「祖谷渓（いやけい）」でした。日本三大秘境の1つに数えられる深いV字谷は、冬になると凛とした空気に包まれ、圧倒的な秘境感を醸し出します。雪化粧をした断崖絶壁とエメラルドグリーンの川の対比は、時間を忘れて見入ってしまう気品に満ちた絶景です。
