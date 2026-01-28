タレントの板野友美さんは1月27日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、大きな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

タレントの板野友美さんは1月27日、自身のInstagramを更新。黒いタイツをはいた美脚を披露しました。

【写真】板野友美の圧巻の美脚

「スタイル良すぎですねともちん素敵です」

板野さんは「ここ4日くらい寒すぎを通り越して凍ってました　でも、ミニを履きたい気分」とつづり、自身の写真を11枚載せています。全身ショットや顔、耳元のアップの写真などです。冬を感じる素材の白いトップスにミニ丈のスカート、黒いタイツをはいたコーディネートで、美脚が際立っています。スタイル抜群であることもうかがえます。

コメントでは、「スタイル良すぎですねともちん素敵です」「可愛い服装でミニスカートも似合っていますよ！」「可愛い」「寒さに勝るミニですね！」「お人形みたい」「絵になるねえ」「スタイル良すぎて比べもんにならない」と、絶賛の声が多数上がっています。

ミニスカのモノトーンコーデも

18日にも黒いタイツのミニスカ姿を披露していた板野さん。モノトーンでまとめたコーディネートが格好いいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)