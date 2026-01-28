『リーガルハイ』や『コンフィデンスマンJP』など人気ドラマシリーズから、異色の徳川家康像を描いたNHK大河ドラマ『どうする家康』まで、ジャンルを超えたヒット作を生み出してきた脚本家の古沢良太さん。放送中のドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）では、人生に行き詰った51歳の男性３人が、中学時代の部活の顧問失踪事件をきっかけに、生きる情熱を取り戻していく物語を描く。主人公たちと同世代の古沢さんは、「『大人のスタンド・バイ・ミー』を作りたかった」と明かす。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】反町隆史さん演じるユン。

漫画家志望だった

僕は主人公３人と同世代。80年代に中学時代を過ごしました。絵を描くのが好きで、子どもの頃は漫画家になりたかったんです。アニメも漫画も好きでしたが、当時は「オタク」という言葉は今ほどポジティブに捉えられていなくて、差別的というかさげすむような意味があった。だから、「オタク」だとみられることが恐怖でした。スポーツをやって体育会系の振りをしていましたね。

「漫画家は暗い人」だと思う一方で、創作に打ち込む人生って素敵だなとも感じていて。自分は絵が得意だから漫画家になれると信じ込んでいた。漫画の勉強のために脚本集を読むようになって、20代後半で、テレビ局主催の脚本コンクールに送ったんです。そこで賞をいただけて脚本家として仕事をするようになりました。

駆け出しのころには、アドバイスをしてくれる人たちがいたし、創作の仕事が楽しかったから、ここまで続けてくることができました。でも、年を重ねてくると、叱ってくれる人や育てようとしてくれる人がいつの間にかいなくなっていると気づいたんです。がむしゃらに頑張っていた若い頃は、失敗しても笑って許してもらえるし、叱ってもらえる。でも、いつの間にかそんな時代が終わって、誰も怒ってくれないし、失敗しても許してもらえない。

50歳を越えても、自分の中に燃える情熱を持てている人ややりたいことがある人は恵まれている。でも、特に何もなく年を重ねてきたような多くの人は、若い頃のエンジンはガス欠で燃え尽きて動かなくなっていると感じたんです。

だから、人生に躓いたり、迷ったりしているおじさんたちの物語を書きたくなりました。『大人のスタンド・バイ・ミー』です。現在と彼らの少年時代を並行して描いたらおもしろいだろうなと『ラムネモンキー』の企画が立ち上がりました。このドラマを通して、ちょっとでも救われる思いになったり、勇気がもらえたりする人がいたらいいなと願っています。

80年代は魅力的

＜『ラムネモンキー』は、吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）の３人が主人公。51歳になった彼らはそれぞれ人生に行き詰まっていた。雄太は贈賄で起訴され、肇はパワハラを理由にドラマの監督をクビに。紀介は認知症の母親の介護を抱えている。故郷の工事現場から白骨が見つかったニュースをきっかけに、紀介の呼びかけで37年ぶりに３人が集まる。中学時代に肇たちが所属していた映画研究部の顧問、木下未散（通称・マチルダ）が話題になり、その行方を探すことに。３人は工事現場から見つかった白骨がマチルダだと推理し、事件を追いかけ始めるが…＞



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

僕は1973年生まれで、戦争の傷跡も克服して国が落ち着いたころに生まれた世代。一方で、先輩作家は、戦争を経験した人もいれば、戦争後の何もない時代を生きていた人もいます。時代の転換点をドラマで描いてきた方がたくさんいる。それは大きな武器だし、うらやましかった。でも、冷静に考えると、僕が過ごした80年代と現在は全く違う。インターネットの登場で社会は大きく変わりました。今と違って80年代はみんなが同じテレビを見ていて、ヒット曲をお年寄から子供までみんなが歌える。流行語を誰もが知っている時代。だから、マニアックなセリフでも多くの人にわかってもらえるので題材として魅力的でした。

＜『不適切にもほどがある！』（ＴＢＳ系、2024年）や『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、2025年）など、1980年代をテーマにした映像作品も増えてきた。『ラムネモンキー』では主人公３人が中学生だった1988年の物語も同時進行する。体罰も辞さない体育教師の江藤の描き方も絶妙で、単なる懐古主義ではない＞

「あのころはよかった」と言いたいわけではないんです。多分、80年代より今のほうがいい時代。あの頃僕は中学生で、バブル真っ盛りで社会の空気があまり好きじゃなかった。『ラムネモンキー』では80年代の闇みたいなものもちゃんと書きました。でも、現代では失ってしまったいいものもある。人間は綺麗なものや美しいものを求めている。80年代も今もいろいろあるけれど、美しいものを信じようという気持ちで脚本を書きました。

チェンはこじらせているオタク

＜トリプル主演を務める３人の演技も魅力的だ。反町さん演じる吉井雄太（ユン）は贈賄で起訴され公判を控えた身。事件を機に家族の間には不穏な空気が漂っていて――＞

情熱を失った大人たちが、もう一度前を向くために人生の忘れ物を取りに行くという話です。視聴者に「これは自分だ」と思ってもらいたかったので、あまり突飛なキャラクターにはせずに、どこにでもいそうな人物造形にしました。３人には僕を投影した部分もあります。

僕は中学時代「オタクと思われたくない」タイプでしたが、今思うともっとオタクライフを楽しめばよかった。そんな思いから作ったキャラクターがユンです。ユンはある種の勝ち組で、成功した人生を歩んでいたからこそ、自然に人を見下してしまうところがある。反町さんは、圧倒的なスターとしての道を歩んできたからこそ、等身大の普通の男が挫折した姿を魅力的に演じられると期待しています。



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

＜大森さん演じる藤巻肇（チェン）は、中学時代は映画研究部の部長でオタク気質。映画監督になったものの近年はヒット作に恵まれず、周囲にあたり散らして孤立。すっかり創作意欲を失ってしまう。津田健次郎さんが演じるのが菊原紀介（キンポー）。理容店を営みながら、認知症となった母の介護に追われる日々だ―＞

チェンは、こじらせているオタクです。チェンが言っていることは、僕が中学時代に言っていたこと。大森南朋さんは、チェンのサブカル臭を自然とまとっているので期待しています。



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

キンポー（紀介）は、漫画を描くのがうまい設定です。創作の道に進むということは人生で怖い決断。僕はそこを気にせずに、やりたいことをやって脚本家になりました。でも、一歩踏み出さず創作の道に進まなかった人生もあっただろうなという思いをキンポーに託しています。『ラムネモンキー」のプロデューサーの成河広明さんが、キンポー役に津田健次郎さんを提案してくれました。優しくて周りを気遣うキンポーを津田さんは魅力的に演じてくださっている。旬の俳優ならではのパワーを作品に与えてくれていると感じます。

楽しいから続けられた

20代後半で脚本家としてデビューしてから、ここまで長く続けさせてもらえると思いませんでした。いつもアイデアをスケッチしているんですが、成河さんが、漫画原作を提案してくれて。



（『ラムネモンキー』／(c)NHK）

もともと漫画家になりたかったし、漫画原作はやったことがないので、ドラマに先行して自分で描いた漫画をプラットフォームの『note』にアップすることになりました。新しいことに挑戦するのが好きなんです。

今は、時代なのかもしれないけれど、年齢問わず、人のことを叱らなくなりましたよね。でも僕が書いた脚本でも良くないものは良くないって言ってほしいし、きちんと意見を言ってくれる人と仕事をしたいなという思いはあります。

ありがたいことに僕は情熱を失わずにここまで来ました。「いつか燃え尽きるのかな」という恐怖は常にありますよ。でもまだ何も成し遂げていないので燃え尽きてる場合じゃない。これから挑戦してみたいこともあるけれど、言いたくないですね(笑)。楽しみにしていてください。