トマト銀行ももたろう支店「スペシャルきびだんご定期預金」に、10万円を1年間預けたら利息はいくら？
Q. 金利1.00％の、トマト銀行ももたろう支店「スペシャルきびだんご定期預金」に、10万円を1年間預けたら利息はいくら？個性的な名称もさることながら設定された金利の高さで注目を集める、トマト銀行ももたろう支店の「スペシャルきびだんご定期預金」。気になっている方も多いかもしれません。
ここでは、10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか試算してみましょう。
A. 年1.00％なら税引前1000円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約796円ですトマト銀行ももたろう支店が、金利引き上げキャンペーンとして「スペシャルきびだんご定期預金」（1年・金利1.00％）の募集を始めました。
主要銀行の1年もの定期預金金利が約0.275％であることを踏まえると、この金利は非常に魅力的といえるでしょう（いずれも2026年1月時点）。
では、10万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.00％の場合、税引前の利息は1000円、そこから20.315％の税金が引かれた受取額は約796円になります。
ちなみに100万円を預け入れた場合、1年後に受け取れる利息は税引前で1万円、税引後で7968円です。
まずは、適用条件を満たしているか確認をトマト銀行ももたろう支店は、実店舗を持たないインターネット専用の支店です。岡山に本店を置く銀行ですが、ももたろう支店はインターネットを通じて日本全国から利用が可能です。
この支店で今、注目を集めているのが、期間限定のキャンペーン商品である「スペシャルきびだんご定期預金」です。
期間は2025年11月1日から2026年3月31日までですが、きびだんご定期預金の3年もの・5年ものとあわせて募集総額70億円に達し次第、期間内でも取り扱いが終了します。
なお、銀行の金利キャンペーンには、預入期間や預入金額などさまざまな条件が設けられているのが一般的です。思わぬ見落としを防ぐためにも、預け入れの際は、自分が適用条件を全て満たしているか事前に詳細を確認すると安心です。
