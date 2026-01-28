4年ぶり復活！「ヴェゼルRS」向け無限パーツがスゴい！

ホンダのコンパクトSUVとして高い人気を誇る「ヴェゼル」に、走りの情熱を呼び覚ます待望のスポーティグレード「e：HEV RS（以下、ヴェゼルRS）」が登場し、2025年10月24日に発売されました。

初代ヴェゼルの2016年モデルから設定されていたスポーティグレード「RS」の系譜を継ぐモデルで、2代目へのフルモデルチェンジに伴い、ラインナップから廃止されていました。

【画像】超カッコいい！ これが無限仕様の「ヴェゼル RS」です！（30枚以上）

しかし、今回の追加設定により、ファン待望のヴェゼルRSが約4年ぶりに復活を果たす形となりました。

そんなヴェゼルRSの無限のカスタム仕様が今回披露されたのですが、一体どのようなモデルなのでしょうか。

新たに投入されたヴェゼルRSは「URBAN SPORT VEZEL」をコンセプトとし、ヴェゼルが本来持つ洗練されたデザインや独自のセンタータンクレイアウトによる広い室内空間といった価値はそのままに、デザインと走りの両面でスポーティさを研ぎ澄ましましています。

特筆すべきは、都市部での利便性と機能美を両立させたパッケージングです。専用のローダウンサスペンションによる15mmの車高ダウンに加え、アンテナをルーフのシャークフィンタイプではなく、ガラスプリントタイプへ変更。標準モデル比で、全高を45mm低い1545mmに抑えることに成功しました。

これにより、機械式立体駐車場の高さ制限をクリアし、実用性を大幅に向上させています。

走行性能においては、1.5リッターエンジンと2モーターハイブリッド「e：HEV」の組み合わせをベースに、RS専用の足回りセッティングが施されました。

電動パワーステアリングにも独自のチューニングを加え、ドライバーの意図にリニアに応える操縦安定性と軽快なハンドリングを実現。さらに、先代のヴェゼルRSでは設定のなかった4WDモデルが初めてラインナップされたことも、走行シーンを広げる大きな進化と言えるでしょう。

外観は、専用のフロントグリルやRSエンブレム、ブラックと切削クリア仕上げが美しい18インチアルミホイールによって精悍に仕立てられ、ワイド＆ローなフォルムが強調されています。

内装も黒を基調としながら、ステアリングやアームレストにレッドステッチを施し、ラックス スエードとプライムスムースを組み合わせた専用シートが、スポーティかつプレミアムな空間を演出しています。

ヴェゼルRSの価格（消費税込、以下同）は、2WD（FF）モデルが374万8800円、4WDモデルが396万8800円です。

そんなヴェゼルRSに対し、ホンダ車を知り尽くした「無限（MUGEN）」ブランドから専用パーツが用意されました。

「Urban Sport Style」をテーマにした無限パーツは、立体的なフロント、サイド、リアのアンダースポイラーに加え、リア周りに迫力を与える大型ウイングスポイラーと、さらなるスポーティさを演出するテールゲートスポイラーを同時装着することも可能となっており、アグレッシブなスタイルを完成させます。

機能面でも、排気効率と官能的な音質を両立したスポーツサイレンサーや、軽量・高剛性を誇るフローフォーミング加工の18インチホイール「CU10」、そしてRS専用に最適化されたパフォーマンスダンパーなど、走りの質を一段引き上げる本格的なアイテムが揃っています。

主な無限パーツの価格は、フロントアンダースポイラーが9万9000円、サイドガーニッシュが12万1000円、リアアンダースポイラーが10万4500円、ウイングスポイラーおよびテールゲートスポイラーが11万円、スポーツサイレンサーが18万7000円です。