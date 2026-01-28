「トイ・ストーリー／サンデー　ロッツォ」（税込 580円）

写真拡大

　「サーティワン アイスクリーム」は、2月4日（水）から3月22日（日）までの間、『トイ・ストーリー』の人気キャラクターであるロッツォをモチーフにしたサンデーを、全国の店舗で発売する。

【写真】食べ比べしたい！　ウッディ＆バズのサンデーも販売中

■ロッツォの特徴をイメージ

　今回登場する「トイ・ストーリー／サンデー　ロッツォ」は、好きなアイスクリームに、チョコレートでできたロッツォの顔と、イチゴのデザインを添えたピックをトッピングした一品。

　抱きしめるとイチゴの香りがするロッツォの特徴をイメージした、ピンク色のかわいらしいサンデーだ。

　ちなみに「サーティワン アイスクリーム」は、12月27日（土）より、「トイ・ストーリー／サンデー　ウッディ」と「トイ・ストーリー／サンデー　バズ・ライトイヤー」を販売中。『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界観をモチーフにした3種のサンデーを食べ比べてみるのも楽しいだろう。