『トイ・ストーリー』の“ロッツォ”がサンデーに！ 「サーティワン」で2．4から発売
「サーティワン アイスクリーム」は、2月4日（水）から3月22日（日）までの間、『トイ・ストーリー』の人気キャラクターであるロッツォをモチーフにしたサンデーを、全国の店舗で発売する。
【写真】食べ比べしたい！ ウッディ＆バズのサンデーも販売中
■ロッツォの特徴をイメージ
今回登場する「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」は、好きなアイスクリームに、チョコレートでできたロッツォの顔と、イチゴのデザインを添えたピックをトッピングした一品。
抱きしめるとイチゴの香りがするロッツォの特徴をイメージした、ピンク色のかわいらしいサンデーだ。
ちなみに「サーティワン アイスクリーム」は、12月27日（土）より、「トイ・ストーリー／サンデー ウッディ」と「トイ・ストーリー／サンデー バズ・ライトイヤー」を販売中。『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界観をモチーフにした3種のサンデーを食べ比べてみるのも楽しいだろう。
【写真】食べ比べしたい！ ウッディ＆バズのサンデーも販売中
■ロッツォの特徴をイメージ
今回登場する「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」は、好きなアイスクリームに、チョコレートでできたロッツォの顔と、イチゴのデザインを添えたピックをトッピングした一品。
ちなみに「サーティワン アイスクリーム」は、12月27日（土）より、「トイ・ストーリー／サンデー ウッディ」と「トイ・ストーリー／サンデー バズ・ライトイヤー」を販売中。『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界観をモチーフにした3種のサンデーを食べ比べてみるのも楽しいだろう。