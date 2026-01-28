西武の郄橋光成投手（28）が28日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の年俸2億5000万円（金額は推定）でサインした。長年の夢でもある米メジャー挑戦は一時封印。「やっぱり1番必要とされることで投げたいなと思った。フルマックスで頑張りたい」と決意を込めた。

もちろん夢はあきらめずに追いかけていく。「気持ちはまだ諦めてもないですし、まだ野球人生終わったわけじゃない。今年しっかり投げて、キャリアハイの成績を残して、また考えたい。日本一の投手になるためにしっかりと準備をしてきた。あと本当にやるだけ」と意気込んだ。

郄橋は昨季終了後からポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していたが、合意にいたらずに、年明けに西武残留を発表。

群馬・前橋育英高から2015年にドラフト1位で西武に入団。快速球を武器に4度の2桁勝利をマークするなど、通算で73勝77敗、防御率3・39。昨季は8勝9敗、防御率3・04だった。数年前から球団に将来的な大リーグ挑戦の要望を伝えていた。