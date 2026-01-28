CB¤¬¼êÇö¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢CL¤Ç±óÆ£¹Ò¤¬ÀèÈ¯¤«¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡ÖÀï½ÑÅª¤ÊÍýÍ³¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬±óÆ£¹Ò¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢¸½ÃÏ£±·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¡Ê£²¡Ý£³¡Ë¤Ç¡¢Éé½ý¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ36Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Â¼ó¤Î¥±¥¬¤Ç12·î¤«¤éÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Éüµ¢Àï¤ÇËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤CB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£¸Àá¡¦¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤Ç¤âCB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ºß¡¢CB¤¬¼êÇö¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¥´¥á¥¹¤¬Éé½ý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¡£¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¡£¼ç¾¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯°Ê³°¤ËËÜ¿¦¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢±óÆ£¤¬ºÆ¤Ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤êÄ¹´ü´ÖÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤ÏÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÀÆü»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î£³Æü¸å¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÀï½ÑÅª¤ÊÍýÍ³¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤Ç¡ËËÜ¿¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤ò¤½¤³¤Ç»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ±óÆ£¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤«¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç29Æü¤Î£µ»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
