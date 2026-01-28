インド・ネパール料理が楽しめるレストラン『STAR 古町通店』。

メニューには、ネパールの焼きそば「チャウミン」やネパール蒸し餃子「モモ」など、日本であまり出会えない珍しい料理がたくさん。一瞬で異国に来たような気分です。日本人の味覚に合わせてアレンジしているので、あまり馴染みがない方でも食べやすくなっています。





ランチで人気なのは「Bランチセット(円/税込み)」。

ナン・ライス・カレー2種類(日替わりカレー＋選べる1種)・パパド(豆のクラッカーのようなもの)・サラダ・チキン・デザート(ココナッツヨーグルト)・飲み物までついて、ボリューム満点！



日替わりカレーは、曜日ごとで鶏肉とナス、マッシュルーム、チキンなど豊富なラインナップ。辛さも、子供でも食べられる甘口から激辛まで5段階から選べるので、自分好みにカスタマイズできます。





タイ発祥料理ですが「ガパオセット(円/税込み)」も店のオススメです。

ガパオライスにカレーがついた贅沢な組み合わせ！ガパオソースは本場タイで使っているものを使用していて、甘めのソースとカレーのピリ辛スパイスの相性も◎です。





ネパール出身の店長・タマンシタマヤさんは日本語堪能。店長に本場の話を聞きながらいただくと、現地の風景が頭に浮かんでくるようです。いつもと違う非日常を味わう、気分転換ランチにどうぞ。



◇STAR 古町通店

新潟県新潟市中央区古町通6番町963番地ディーズビル2階

問い合わせ先｜025-223-5859

営業時間｜昼 11:00～15:00 ／ 夜 17:00～22:00

定休日｜不定休