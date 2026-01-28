磯野貴理子、北海道で撮影した“プロ級”の作品を多数公開 ファンから絶賛する声「美しい」「すごくお上手ですね」
タレントの磯野貴理子（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。自身が撮影した作品の数々を公開し、「美しい」「凄い」と絶賛する声が続々集まっている。
【写真】「カメラ構えている姿ステキー」北海道で撮影する磯野貴理子＆作品の数々
磯野は「北海道遠征（撮影）に行ってきました！シマちゃん、まとめ。地元のバードウォッチャーの皆さんが探してくれたお陰で、シマエナガにたくさん会えました やっぱり可愛いっす」とコメントし、大きなカメラを構えた自身の撮影姿や、撮影した愛らしいシマエナガの写真を披露している。
木に止まるシマエナガ、羽を広げたシマエナガなど、どこか妖艶な空気をまといながらも、柔らかな丸みが愛らしさを感じさせる作品となっていた。
この写真に、コメント欄には「凄くかわいいです」「貴理ちゃん凄い 可愛いシマエナガちゃんの仕草が伝わる美しい写真です」「お写真すごくお上手ですね」「カメラ構えている姿ステキー」「プロ並みの写真」などと、クォリティの高さに絶賛する声が集まっている。
