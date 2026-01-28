航空自衛隊は２８日午前、那覇基地（那覇市）で韓国空軍の曲技飛行隊「ブラックイーグルス」に燃料の給油支援を実施した。

空自が韓国空軍に給油支援を行うのは初めて。日韓防衛協力の一環で、政府は韓国との物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）締結につなげたい考えだ。

飛行隊はサウジアラビアで２月に開かれる防衛装備品の国際展示会に参加する。航続可能距離の関係から途中で給油する必要があり、防衛省・自衛隊に支援を要請していた。この日は９機編成の飛行隊が午前１０時頃から順次、同基地に着陸した。空自隊員が飛行隊のパイロットと交流し、給油支援を行った。

今回の給油支援は自衛隊法１１６条の「需品貸し付け」の規定を適用した。自衛隊が他国の軍や外部機関に燃料などの物品を貸し付けることを認める規定だ。

自衛隊と韓国軍の間でＡＣＳＡが締結されていれば、より円滑・包括的に燃料や食料を提供しあうことが可能で、部隊運用の柔軟性が向上する。防衛省としては今回の支援実績をＡＣＳＡ締結への弾みにしたいとの狙いもある。

日韓間では昨年１１月にもブラックイーグルスに給油支援を行う計画があったが、中止になった。韓国機が島根県・竹島周辺を飛行していたことが判明したためだ。今月１３日の高市首相と李在明（イジェミョン）大統領の会談で、安全保障協力の重要性を確認し、交流再開に向けた環境整備が進んでいた。