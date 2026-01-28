ＤｅＮＡの新外国人選手４人が２８日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。

オースティン・コックス投手（２８）＝前ブレーブス＝はメジャーデビューした２３年にロイヤルズで２４試合に登板。ＭＬＢでは主に中継ぎでプレーしたが、新天地では先発起用される方針が決まっている。

異色の経歴を持つのはホセ・ルイーズ投手（３１）＝前レンジャース傘下３Ａ＝だ。最速１６１キロの直球を武器にＷソックス時代の２２年には６３試合に登板した。１２年にパドレス傘下で捕手としてデビュー。１６年に投手に転向してから才能を開花させた。身長２０３センチのショーン・レイノルズ投手（２７）＝前パドレス＝は昨季、中継ぎとしてメジャーで１９登板。右腕も１６年に打者としてマーリンズにドラフト指名されたが、２１年途中に投手転向した変わり種といえる。

新外国人で唯の一野手、クーパー・ヒュンメル外野手（３１）＝前レイズ傘下３Ａ＝は、マイナー通算７９本塁打の両打ち助っ人。桑原が西武にＦＡ移籍したため、外野陣の競争はし烈となりそうで、レギュラー奪取が期待される。

チームはこのオフ、オースティン（カブス）とケイ（Ｗソックス）がＭＬＢ移籍。ジャクソンもロッテ、バウアー、ウィックは退団となり、外国人選手が大幅入れ替えとなっていた。一方で昨季阪神で６勝、防御率１・３９をマークしたジョン・デュプランティエ投手（３１）を獲得。新たな助っ人勢を迎え、２８年ぶりのリーグ優勝を狙う。