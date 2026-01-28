ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 豫園で民俗芸術灯会 上海市 豫園で民俗芸術灯会 上海市 豫園で民俗芸術灯会 上海市 2026年1月28日 11時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、豫園商城の中心広場に展示されたランタン「駿馬が大地を駆け、歩むたびに花開く」。（上海＝新華社記者／劉穎） 【新華社上海1月28日】中国上海市の観光名所、豫園で26日、ランタン祭り「2026年豫園民俗芸術灯会」が始まった。3月3日までの期間中、会場一帯は華やかな光に包まれる。２６日、お祝いムードを醸し出す「春聯（しゅんれん）」。縁起の良い対句が書かれている。（上海＝新華社記者／劉穎）２６日、伝統衣装をまとい、ランタン祭りを楽しむ女性。（上海＝新華社記者／劉穎）２６日、豫園商城の黄金広場に展示された巨大な走馬灯。（上海＝新華社記者／劉穎）２６日、豫園の九曲橋に展示されたランタン。（上海＝新華社記者／劉穎）２６日、ランタンの明かりがともった豫園。（上海＝新華社記者／劉穎）２６日、豫園商城の中心広場に展示されたランタン「駿馬が大地を駆け、歩むたびに花開く」。（上海＝新華社記者／劉穎） リンクをコピーする みんなの感想は？