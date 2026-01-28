広島・鈴木清明本部長が２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に逮捕されたことを受け、報道陣に対応した。

球団にとっても寝耳に水の出来事だった。鈴木本部長も逮捕を知ったのは「昨日」で、一報を受けてだったという。相談等は一切なく、任意同行を受けていた事実も知らなかったという。

事態を受け、球団も対応に追われた。一夜明けたこの日、「１０時に大野（練習場）の方で再発防止を含めて、選手の方には伝えてる」と説明。２月１日のキャンプインを直前に控え、「またキャンプが始まった初日に、みんなに改めて話をしようと思っています」とした。新井監督とも話をしたという。

羽月容疑者は昨年１２月、指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。本人は否認しているという。鈴木本部長は「本人は否定しているかも分かりませんけど、逮捕という事実があるので野球活動は停止という形にしたいと思います」とし、「ただ、契約解除については今後のことをちょっと見守っていかないといけない。選手会と話をしながら、対応していきます」と語った。

公式グッズについても「それは全部停止に。できるものはしてます」とした。まだ状況がはっきりしていない部分も多く、「今の段階ではまだ在籍という形にはなりますけど、今後の対応、捜査の進展を見ながら対応していきます」とした。