タレントでモデルのマギー（33）が1月25日、世界ラリー選手権（WRC）の生中継に出演。現地モナコでのドレスアップした姿が反響を呼んでいる。

【映像】ドレスアップした姿＆髪を下ろした姿も（全身あり）

同日の中継でマギーは日本人ドライバーも通うという人気の日本食店などをレポートした後、カジノに挑戦する企画のため、世界的に著名な「ホテル・ド・パリ」と「カジノ・ド・モンテカルロ」の前の広場を訪れた。

「ドレスアップしてきました。ここが有名なモナコのホテル・ド・パリとカジノになります」と紹介し、華やかな黒のドレスにアウターを纏い、髪をアップにまとめたスタイルで登場すると、日本のスタジオで見守っていたゲストの沢口愛華ら共演者からは「ゴージャス！」「カッコいい」と、それまでのカジュアルな取材スタイルから一変したコーディネートに感嘆の声が上がった。

その後、マギーは実際にカジノにも挑戦。しかし、競技会場での生リポート中にスタジオからカジノの結果を問われると、「この笑顔の通り惨敗です」と苦笑い。「ブラックジャックをさせていただいたのですが、5分で負けましたね（笑）。ディーラーが強すぎて…」と、“瞬殺”エピソードを明かした。続けて「でも楽しかったです。（夕食は）近くのベトナム料理屋に行きましたね」と、カジノ後の庶民的な夕食事情も明かし、スタジオの笑いを誘っていた。

マギーは自身のInstagramにも現地での写真を投稿。モナコの街並みに溶け込んだ美しい姿に、ファンからは「マギーさんの衣装とマッチしてますね」「やっぱマギー髪結ぶと可愛さ増すよね」「可愛い！」といった絶賛の声が続出。また、中継を見ていた視聴者からも「モナコの雰囲気に負けないの強すぎる」「モナコでベトナム料理」など、多くの反響が寄せられている。