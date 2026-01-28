シール交換がはやっていますが、子ども以上に必死になって集めている大人も。中には限度を超えてお店側に迷惑をかけている人もいるようで？ 今回は、そんなお客さんを華麗にかわした店員さんのエピソードをご紹介します。

譲ってよ！

「小さなファンシーショップで働いています。今はやりのシールが欲しいのか、子どもより必死な大人のお客さんがいて……。一日に何度も入荷の確認の電話をしてきたり、開店前から店に並んで入荷してこないか店員の動きを監視してくることも。いざシールが入荷したら小さい子を押し退けてまで取ろうとしてきて危ないし、その様子はまるで暴動……。何度注意しても聞かず、かなりストレスでした。

ある日、いつものようにそのお客さんはシールが入荷するのを待って店の中をウロウロしていました。たまたま店の外で段ボールを運んでいる人がいて、それが商品の搬入だと思ったお客さんは店を飛び出していきました。その段ボールを運んでいる人はまったくの無関係なのに（笑）。

その隙に入荷したわずかなシールを陳列し、たまたまいた子どもたちは無事に買えることとなりました。戻ってきたお客さんはそれを見て大激怒。『私が戻ってくるまで待っててよ！』って、そんなの知りませんけど？

そのお客さんは。シールを買った子どもに『譲ってよ！』と詰め寄っていましたが、子どもたちに『絶対やだ』『シール狩りババアうざい』と言われて撃退されていました。それ以来、そのお客さんは他の店にうつったのか、うちの店にはあまり来なくなりました。そこまで必死になれるのってすごいけど、自分のことを客観的に見られなくなるのは怖いなと思います……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 小さい子どもを押し退けてまで奪おうとするのはケガのリスクもあるし危ないですよね……。お店側の迷惑になっている場合もあるので、もう少し周りを見ていただきたいです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。