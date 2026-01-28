競走馬フォーエバーヤングが、米競馬の年間表彰「エクリプス賞」で最優秀古馬ダート牡馬に選出されたことが1月23日、Xで報告された。矢作芳人厩舎の公式アカウントは、授賞式会場での一幕を添えて受賞を伝え、「エクリプス賞」とハッシュタグを付けて投稿。日本調教馬によるダート部門での受賞は初となり、歴史的快挙として大きな注目を集めている。

阿部詩、“おしゃれ上級者コーデ”で競馬場に降臨 「きゃわいい」「モデル？女優さん？」とファン歓喜

投稿された写真には、タキシード姿でシャンパングラスを手にした矢作調教師（64）が写り、背後にはエクリプス賞のロゴが大きく掲げられている。落ち着いた笑顔とトレードマークの帽子姿が印象的で、晴れの舞台にふさわしい格式ある雰囲気が伝わる一枚となっている。

【画像】エクリプス賞授賞式で笑顔を見せる矢作調教師（画像は矢作芳人厩舎公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「日本馬のダート部門初のエクリプス賞おめでとうございます」「また歴史を塗り替えましたね」「本当に歴史的ですね！ 日本競馬の誇りです！ これからも応援しています！」「矢作先生やった～ 日本馬がエクリプス賞受賞 こんな日が来るなんて」といった祝福の声が寄せられている。