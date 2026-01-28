「インフルエンザとコロナの見分け方」はご存知ですか？【医師監修】

冬の時期に流行する代表的な感染症としてインフルエンザと新型コロナウイルス感染症があります。どちらも発熱や咳、倦怠感といった症状が出るため、「自分はどちらにかかったのだろう」と迷う方も少なくありません。特にいずれも流行している時期は、症状だけで正確に見分けるのは難しいのが実情です。

この記事では、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の見分け方を解説します。

監修医師：

居倉 宏樹（医師）

インフルエンザとコロナを見分ける方法

浜松医科大学卒業。初期研修を終了後に呼吸器内科を専攻し関東の急性期病院で臨床経験を積み上げる。現在は地域の2次救急指定総合病院で呼吸器専門医、総合内科専門医・指導医として勤務。感染症や気管支喘息、COPD、睡眠時無呼吸症候群をはじめとする呼吸器疾患全般を専門としながら一般内科疾患の診療に取り組み、正しい医療に関する発信にも力を入れる。診療科目は呼吸器内科、アレルギー、感染症、一般内科。日本呼吸器学会 呼吸器専門医、日本内科学会認定内科医、日本内科学会 総合内科専門医・指導医、肺がんCT検診認定医師。

インフルエンザとコロナを症状だけで見分けることはできますか？

症状だけでインフルエンザと新型コロナウイルス感染症を正確に見分けるのは困難です。どちらも発熱、咳、喉の痛み、倦怠感など共通した症状があります。そのため、流行期にはどちらに感染したのかを自己判断で見分けにくいのが実情です。

ただし、違いがまったくないわけではありません。インフルエンザは発症が急で、朝は元気でも夕方には高熱と関節痛で動けなくなることがあります。一方、新型コロナウイルス感染症はのどの違和感や咳から始まって熱が出る場合があります。また、味覚や嗅覚の異常、息苦しさが強く認められるのは新型コロナウイルス感染症の特徴です。

それでも、これらの症状には個人差があるため、最終的な判断は医療機関で検査を行う必要があります。

薬局などでインフルエンザやコロナの検査キットは販売されていますか？

現在、薬局やインターネットで一般の方向けに抗原検査キットが販売されています。種類は インフルエンザ専用、新型コロナウイルス感染症専用、さらに両方を同時に調べられるタイプがあり、いずれも厚生労働省の承認を受けた体外診断用医薬品が存在します。これらは検査の精度や有効性が評価されており、信頼性の高い検査方法とされています。

一方で、市販されている製品のなかには研究用と表示された承認外のキットもあります。これらは検査の正確性が保証されていないため、パッケージに体外診断用医薬品と明記されているかを確認してから購入しましょう。

市販のコロナ検査キットの精度を教えてください

厚生労働省の承認を受けた抗原検査キットの精度は、発症から数日以内に使用すれば、感染している方を正しく陽性と判定できる確率が70～80％程度とされています。PCR検査と比べると確率は少し劣りますが、結果が短時間でわかる利点があります。

ただし、発症初期や無症状の段階ではウイルス量が少なく、検出できずに陰性と出ることがあります。つまり、検査結果が陰性でも感染を完全に否定することはできません。

そのため、強い症状がある場合や感染の可能性が高い場合は、医療機関でPCR検査や抗原定量検査を受けることが推奨されます。

参照：『新型コロナウイルス抗原検査の有用性・注意点，活用方法について―ワクチン・検査パッケージの導入時期を迎えてー』（厚生労働省）

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、いずれも発熱や咳、倦怠感といった共通の症状を示し、症状だけで区別することは難しい感染症です。

インフルエンザは発症が急激で短期間で回復する傾向がある一方、新型コロナウイルス感染症は症状が長引き、後遺症が残ることもあります。市販の抗原検査キットは受診の参考にできますが、発症初期では正確性が低く、最終的な診断は医療機関でのPCR検査などが必要です。

特に高齢の方や基礎疾患を持つ方、妊婦さんや乳幼児は重症化するおそれがあるため、軽い症状でも早めに受診しましょう。感染が疑われるときは、適切な検査と治療を受けることが推奨されています。

