Axis V2 ローリングバックパック

株式会社エツミは、TENBAブランドのカメラバッグとして、キャスター付きローリングバッグ2機種「Axis V2 ローリングバックパック」と「Cinelux V2 ローラー21」を1月23日（金）に発売した。

前面にMOLLEデザインを採用した「Axis」シリーズと、ドクターバッグ式に開口部が大きく開く「Cinelux」シリーズの新製品。

4輪キャスターを備え、転がして運べるトローリースタイルと、背負って使用するバックパックスタイルの2WAY仕様のカメラバッグ。

肩掛けベルトを出したままでも走行できるため、移動中のバックパック／トロリーの切り替えがスームズだという。

また、上部からメイン収納部へ直接アクセス可能。バッグを地面に置いてフルオープンさせずに、200-600mmクラスや400mm F2.8クラスのレンズが取り出せる。

Cinelux V2 ローラー21

外形寸法：37×25×56cm 内形寸法：30×18×46cm 重量：4.4kg PC収納部：30×36×2cm（16インチ対応） 収納例：グリップ付きのレンズ交換式カメラ1～2台、レンズ7～9本（最大400mm F2.8）、16インチまでのノートPC1台、DJI Mavicなどの小型ドローンなど 価格：8万5,800円

プロカメラマンや映像制作現場向けに設計された業務用キャリーカメラバッグ。ドクターバッグ式の開口部を備え、内部全体を確認しやすいのが特徴。

ベースプレート、マイク、マットボックスなどを装着したままの業務用カメラも収納でき、中央のクイックファスナーを開くことで、収納した機材に素早くアクセス可能。

キャスター部には、衝撃吸収ホイールを採用。重量のある機材でも安定した走行を実現した。付属のクッション入りラップとファスナー付きポーチにより、レンズやアクセサリーを保護しながら整理して収納可能。

外形寸法：36×28×53cm 内形寸法：28×22×46cm 重量：4.3kg 収納例：マットボックスなどのアクセサリーを装着した状態で、ソニー、キヤノン、RED、ブラックマジックなどの最長46cmまでのプロ仕様カムコーダー、シネマカメラ、ENGリグなど 価格：6万8,200円