鈴木蘭々が自身のInstagramを更新し、渡辺満里奈と千秋との3ショットを披露した。

【写真】20数年ぶりに再会した渡辺満里奈と鈴木蘭々に千秋が加わった3ショット

■千秋を介して鈴木蘭々と渡辺満里奈が再会

1997年にコラボシングル、「太陽とハナウタ」をリリースした鈴木と渡辺。ふたりは、当時放送されてていた『どうぶつ奇想天外』のエンディングテーマ曲にも起用されていた。

鈴木は「千秋ちゃんを介してとてつもなく久しぶりに満里奈ちゃんと再会出来てとても嬉しかったです」とコメント。「#女子会」「#美味しい中華」とハッシュタグを添えて、写真や動画を公開。レザージャケットを着たメガネ姿の鈴木が、ベレー帽姿の千秋とフード付きダウンジャケット姿の渡辺と並んでいる（1枚目）。続いて、再会した瞬間の動画（2枚目）、美味しそうな料理の写真（3～7枚目）、そしてお店の中での3ショット（8枚目）も公開。「毎回思うけど人の縁ってとっても不思議 何時間店にいるのって言うくらい（笑）しかも更に移動してお茶したりしていっぱい話して楽しかった～ 今度は皆んなで少し遠出したいなぁ」と感想も記した。

この投稿に、『ポンキッキーズ』で鈴木と共演したスチャダラパーのBOSEが「美味そうだし、楽しそうだな」とコメント。鈴木が「今度入れてあげるよ（笑）」と答えると「やったー笑」と返す、微笑ましいやり取りが行われている。

SNSには「かわいいお姉様たちの女子会」「みんな素敵」「久しぶりの再会いいですね」「尊い」といった様々なコメントが集まっている。

■渡辺満里奈「3人でいろんな話ができて、本当に楽しかった！」

渡辺も自身のInstagramを更新し、鈴木との再会動画を披露。

「千秋ちゃんとランチの約束して、ひょんなことから繋がった蘭々 『どうぶつ奇想天外』から20数年ぶりの再会！」とコメント。続けて「ふたりともしっかりしてるし、3人でいろんな話ができて、本当に楽しかった！また近いうちにねー」とメッセージを送った。公開されたのは、鈴木と再会した瞬間を捉えた動画（1枚目）と千秋も一緒に並んで撮影された3ショット（2枚目）だ。

渡辺の投稿にもSNSでは「素敵なつながり」「懐かしい面々」「ラブい3人でうれしい」「みんな大好き」と歓喜の声が寄せられている。