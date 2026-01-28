雑誌『anan』の公式Xが更新され、1月28日発売の最新号（2481号）の中吊りビジュアルが公開された。同号の表紙を飾る目黒蓮と浜辺美波が、表紙とは異なる装いで登場している。

【画像】目黒蓮・浜辺美波『anan』中吊り＆表紙

■遊び心あるスタイリングの目黒蓮＆浜辺美波

公開された中吊りビジュアルでは、目黒はイエローのアウターにピンクのインナー、ブラウンのパンツを合わせた印象的なカラーコーディネートで登場。アウターのボタンホールにはチャームをつけ、リラックスしたポーズで椅子に座っている。

一方の浜辺は、淡いピンクのトップスに白のスカート、赤のヒールローファーを合わせた柔らかなスタイリング。椅子に腰掛け、頬杖をつきながら穏やかな表情を見せている。

投稿では「中吊りは“やみつきキュート”な装いで彩ります」ともつづられており、特集テーマであるカラー心理学を体現した、遊び心あふれるビジュアルとなっている。

SNSでは「春らしい装いで素敵」「ピンク似合う」「新鮮でめっちゃカッコいい」「なんでこんなにかっこいいの」「どタイプすぎる」「かわいさ天才」「美しい」「良すぎて変な声でた」「激メロ」といった声が寄せられている。

■表紙では洗練ブラックコーデを披露

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/