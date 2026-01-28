日経平均28日前引け＝反落、303円安の5万3029円 日経平均28日前引け＝反落、303円安の5万3029円

28日前引けの日経平均株価は反落。前日比303.57円（-0.57％）安の5万3029.97円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は161、値下がりは1397、変わらずは37と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は94.09円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ファストリ <9983>が85.03円、ファナック <6954>が30.92円、日東電 <6988>が21.39円、中外薬 <4519>が18.85円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を111.51円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が72.53円、東エレク <8035>が63.17円、アドテスト <6857>が20.06円、住友電 <5802>が15.64円と続いた。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、海運、情報・通信が続いた。値下がり上位には化学、輸送用機器、その他製品が並んだ。



株探ニュース

