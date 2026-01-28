ETF売買動向＝28日前引け、野村台湾テク、ＳＳ米株Ｈが新高値 ETF売買動向＝28日前引け、野村台湾テク、ＳＳ米株Ｈが新高値

28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.1％増の2362億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.0％増の1405億円だった。



個別ではステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> など18銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.34％高、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> が3.17％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は3.51％安、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は3.11％安と大幅に下落した。



日経平均株価が303円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金919億6700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は967億9900万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が104億4500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が100億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が69億4300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が63億6100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が53億8900万円の売買代金となった。



