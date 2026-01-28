東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、中村超硬が一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、中村超硬が一時S高

28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数125、値下がり銘柄数437と、値下がりが優勢だった。



個別では中村超硬<6166>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ジェイック<7073>、キューブ<7112>は昨年来高値を更新。エクサウィザーズ<4259>、ｒａｋｕｍｏ<4060>、ステムリム<4599>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ブランディングテクノロジー<7067>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＯＲＩＣＯ<7138>が一時ストップ安と急落した。コージンバイオ<177A>、海帆<3133>、グランディーズ<3261>、リップス<373A>、日本情報クリエイト<4054>など9銘柄は昨年来安値を更新。リアルゲイト<5532>、Ｋｕｄａｎ<4425>、ワンダープラネット<4199>、フレクト<4414>、ベースフード<2936>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

