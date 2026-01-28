　28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 91967　　　20.2　　　 47550
２. <1542> 純銀信託　　　　 23816　　 -53.1　　　 56950
３. <1540> 純金信託　　　　 17645　　　19.7　　　 24680
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 10445　　　18.0　　　　5209
５. <1321> 野村日経平均　　 10041　　 -12.2　　　 55100
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6943　　　24.4　　　 56470
７. <1360> 日経ベア２　　　　6361　　　45.5　　　 128.0
８. <1579> 日経ブル２　　　　5389　　　30.9　　　 511.7
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　3922　　　68.3　　　258700
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3719　　　46.6　　　　3189
11. <1306> 野村東証指数　　　3330　　　 5.8　　　　3704
12. <1541> 純プラ信託　　　　3227　　 -56.8　　　 14285
13. <1398> ＳＭＤリート　　　2382　　　52.8　　　2033.5
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2227　　 160.5　　　　5520
15. <314A> ｉＳゴールド　　　2200　　　-7.7　　　 378.4
16. <200A> 野村日半導　　　　2124　　 209.2　　　　3025
17. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1822　　 -12.9　　　 16070
18. <1328> 野村金連動　　　　1770　　 -13.2　　　 18990
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1659　　　78.2　　　 73410
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1609　　　71.5　　　 72920
21. <1330> 上場日経平均　　　1593　　 117.9　　　 55150
22. <1568> ＴＰＸブル　　　　1521　　　10.4　　　 762.1
23. <1489> 日経高配５０　　　1392　　 -25.8　　　　2977
24. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1071　　 -15.5　　　　3744
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　1015　　　40.6　　　 54880
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 992　　　-6.1　　　2140.5
27. <2244> ＧＸＵテック　　　 980　　 155.2　　　　3135
28. <2559> ＭＸ全世界株　　　 964　　　67.4　　　 26455
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 904　　 272.0　　　 40260
30. <2016> ｉＦ米債７有　　　 824　 82300.0　　　　1849
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 763　　　28.0　　　 773.0
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 740　　 -22.6　　　 364.9
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 686　　 103.0　　　　1076
34. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 680　　 -38.3　　　　 211
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 664　　　83.9　　　 54750
36. <1308> 上場東証指数　　　 653　　 106.0　　　　3660
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 585　　　49.2　　　　2224
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 571　　　12.6　　　 30750
39. <1543> 純パラ信託　　　　 561　　 -40.2　　　 87250
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 556　　　 3.7　　　 62170
41. <1358> 上場日経２倍　　　 512　　 -12.8　　　 90240
42. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 478　　　88.2　　　　2947
43. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 462　　　10.8　　　　7938
44. <1615> 野村東証銀行　　　 402　　 -69.8　　　 582.1
45. <435A> ｉＦ日本配当　　　 372　　　31.4　　　　2220
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 364　　 149.3　　　　1211
47. <1674> ＷＴプラチナ　　　 361　　 -49.9　　　 37480
48. <2524> 農中東証指数　　　 344　　-100.0　　　3629.0
49. <237A> ｉＳ米２５　　　　 341　　1905.9　　　 159.5
50. <2624> ｉＦ日経年４　　　 327　　　30.3　　　　5329
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース