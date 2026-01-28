ETF売買代金ランキング＝28日前引け
28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 91967 20.2 47550
２. <1542> 純銀信託 23816 -53.1 56950
３. <1540> 純金信託 17645 19.7 24680
４. <1357> 日経Ｄインバ 10445 18.0 5209
５. <1321> 野村日経平均 10041 -12.2 55100
６. <1458> 楽天Ｗブル 6943 24.4 56470
７. <1360> 日経ベア２ 6361 45.5 128.0
８. <1579> 日経ブル２ 5389 30.9 511.7
９. <2036> 金先物Ｗブル 3922 68.3 258700
10. <2644> ＧＸ半導日株 3719 46.6 3189
11. <1306> 野村東証指数 3330 5.8 3704
12. <1541> 純プラ信託 3227 -56.8 14285
13. <1398> ＳＭＤリート 2382 52.8 2033.5
14. <1329> ｉＳ日経 2227 160.5 5520
15. <314A> ｉＳゴールド 2200 -7.7 378.4
16. <200A> 野村日半導 2124 209.2 3025
17. <1673> ＷＴ銀 1822 -12.9 16070
18. <1328> 野村金連動 1770 -13.2 18990
19. <1326> ＳＰＤＲ 1659 78.2 73410
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1609 71.5 72920
21. <1330> 上場日経平均 1593 117.9 55150
22. <1568> ＴＰＸブル 1521 10.4 762.1
23. <1489> 日経高配５０ 1392 -25.8 2977
24. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1071 -15.5 3744
25. <1320> ｉＦ日経年１ 1015 40.6 54880
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 992 -6.1 2140.5
27. <2244> ＧＸＵテック 980 155.2 3135
28. <2559> ＭＸ全世界株 964 67.4 26455
29. <1545> 野村ナスＨ無 904 272.0 40260
30. <2016> ｉＦ米債７有 824 82300.0 1849
31. <1655> ｉＳ米国株 763 28.0 773.0
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 740 -22.6 364.9
33. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 686 103.0 1076
34. <1459> 楽天Ｗベア 680 -38.3 211
35. <1346> ＭＸ２２５ 664 83.9 54750
36. <1308> 上場東証指数 653 106.0 3660
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 585 49.2 2224
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 571 12.6 30750
39. <1543> 純パラ信託 561 -40.2 87250
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 556 3.7 62170
41. <1358> 上場日経２倍 512 -12.8 90240
42. <2634> 野村ＳＰＨ有 478 88.2 2947
43. <1693> ＷＴ銅 462 10.8 7938
44. <1615> 野村東証銀行 402 -69.8 582.1
45. <435A> ｉＦ日本配当 372 31.4 2220
46. <2865> ＧＸＮカバコ 364 149.3 1211
47. <1674> ＷＴプラチナ 361 -49.9 37480
48. <2524> 農中東証指数 344 -100.0 3629.0
49. <237A> ｉＳ米２５ 341 1905.9 159.5
50. <2624> ｉＦ日経年４ 327 30.3 5329
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
