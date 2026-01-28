ºë¶Ì¾åÈøHG¤ÇÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¹Í°Æ¤Î¡ÖMAMI Cheers SEAT¡×¤òÈÎÇä¡ª
¡¡27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè3ÀáGAME2¡¢Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ëÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖMAMI Cheers SEAT¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¤ª¼ò¹¥¤¤ÊÆâÀ¥¸Í¼«¿È¤Î¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅöÆü¤ÏÆâÀ¥¸Í¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÜºê¸©¤Î¾ÆÃñorÆüËÜ¼ò¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥»¥Ã¥È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÆâÀ¥¸Í¤È¤È¤â¤ËºÂÀÊ¤Ç°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¤¬¹Ô¤¨¤ë¤Û¤«¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÂÀÊ¤Ïºë¶Ì¾åÈø¥¹¥¿ー¥È¥³ー¥ÈÂ¦¤Î¥¢¥êー¥Ê¥¨¥ó¥É»ØÄêÀÊ¤ÇÎÁ¶â¤ÏÀÇ¹þ4,500±ß¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»ØÄê¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎMAMI Cheers SEATÈÎÇä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆâÀ¥¸Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⬛︎ÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ºÂÀÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ªºÂÀÊ¤â¥Üー¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢Áê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¨¥ó¥ÉÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»î¹ç¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤È´¥ÇÕ¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×