『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラのボトル「ペットボトルの日に出されると このように置いていくか ごみ扱いになってしまいます」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんはごみ集積場に取り残されたプラのボトルなどの画像を添えて「これらはペットボトルの日に出されると このように置いていくか ごみ扱いになってしまいます」と投稿。





中を洗浄してあるとみられるプラのボトルなどの画像とともに、「どれも綺麗なので、資源にしようという意志を感じました！プラの日に出していただければ資源になります。」と、正しい資源ごみの日に出すよう呼びかけました。





また、「汚れが取れないものに関しては、竹串入れなどにするのが、オススメです！」と、可燃ごみとして出す際の工夫や活用法も紹介しています。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】