たくろう『M-1』特需で企業コラボ続々 「やよい軒」店内放送コンテンツに登場決定 トヨタ自動車に続き
『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、定食レストラン「やよい軒」の店内BGMオリジナルコンテンツに登場することが28日、発表された。
【画像】おかわりしたくなる？ たくろう「やよい軒」オリジナルコンテンツに登場
たくろうは『M-1』決勝の漫才で「やよい軒」のおかわりをネタにしていた。店内BGM『やよい軒プレイリスト』のオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』の2月バージョン（2月1日〜）にゲスト出演が実現する。
同コンテンツへのお笑いコンビのゲストは初めて。たくろうの2人が「やよい軒」のエピソードや食に関して語り、選んだ楽曲とともに紹介する。また、「やよい軒」公式アプリでは『ミュージックギグ』収録時の余談などのオリジナルメッセージが配信される。
たくろうは『M-1』で披露した漫才が反響を呼び、登場した企業などとのコラボが相次いでいる。トヨタ自動車はコラボ動画を27日から同社公式SNSで公開。続いて「やよい軒」との発表となった。
■やよい軒『ミュージックギグ』
・出演：「たくろう」赤木裕、きむらバンド
・放送期間：2026年2月1日（日）〜2026年2月28日（土）
・放送時間：毎時0分から放送 ※約10分間
■やよい軒公式アプリ『たくろうさん番組紹介 本人によるメッセージ』
・出演：「たくろう」赤木裕、きむらバンド
・放送期間：2026年2月1日（日）〜2026年2月28日（土） ※約1分間
