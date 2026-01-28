お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）が28日、自身のインスタグラムを更新し、超大物タレントの71歳誕生日を祝う様子を披露した。

「平日ちゃんのりレポート！ジョージ兄さん、71回目の誕生日！！祝いすぎて81歳になった！！ジョージ音楽ファミリー、成城焼き鳥ベース」と書き出すと、飲食店に集うタレント・所ジョージと、自身、タレントのヒロミ、俳優の光石研、巨人の水野雄仁編成本部長、演歌歌手の徳永ゆうき、フリーアナウンサーの大島由香里ら豪華メンバーが集うショットをアップ。

「この日、日本テレビ笑ってコラえて一色P、30周年記念でハワイロケ決定！！全員パスポート&ESTAスタンバイ！タイアップ取りスタート！制作会社日企、代表取締役 河野社長、相撲観戦のため、メンバー外れる！！」と回想。

「な・な・なんと、焼き鳥パーティー代TBSラジオ林社長、全額払うの巻！！お見事！！作家、サトケンが途中帰ったことを俺は見逃してはいない！！大島由香里アナ、本日歌手デビュー！！配信スタート！『紅茶の美味しい焼肉屋』ん・・違う！？とにかく配信スタート！3曲聴いてみることにする！」などと記した。

所は26日に71歳の誕生日を迎えていた。

木梨の投稿に、フォロワーからは「最高のお誕生日会ですね」「ジャイアンツの水野さんもいてはる〜」「素敵報告最高ノリさん！！ジョージさん素敵な一年になりますように」「お仲間の素敵な笑顔 最高です」といった反響が寄せられている。