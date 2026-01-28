【HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー】 2月24日 発売予定 価格：245円

ZONe ENERGYは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト VII Reimagined」発売および「ZONe ENERGY」定番デザインリニューアルを記念したコラボレーションを実施する。「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」は2月24日に発売を予定し、価格は245円。

今回発売される「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」は、シリーズおなじみのメタルスライムをデザインに採用した商品。光沢感のあるシルバーのカラーとメタルスライムの顔がマッチした期間限定商品になっている。ゲームの発売日となる2月5日にはサンプリングイベント「渋谷にメタルスライムZONeがあらわれた！」が実施。特別仕様の自動販売機が渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー3階に登場し、11時より先行サンプリングが行なわれる。

また、「ZONe ENERGY」に貼付されているシールが期間限定で「ドラゴンクエストVII Reimagined」に登場する「モンスターシール」に変更される。シールのQRコードを読み込むとオリジナル動画を閲覧することもできる。

このシールを使った応募キャンペーンも実施され、特定の数のQRコードを読み取り応募をすると抽選でグッズがあたる。

「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」

サンプリングイベント「渋谷にメタルスライムZONeがあらわれた！」

期間限定「モンスターシール」

発売日：2月24日 ※1月製造品より順次切り替え

対象製品

・HYPER ZONe ENERGY：モンスター全５種

・HYPER ZONe ENERGY ZERO：モンスター全５種

・HYPER ZONe ENERGY BLACK PUNCH：モンスター全５種

・HYPER ZONe ENERGY WHITE SODA：モンスター全５種

・ZONe POWER MORNING ENERGY：モンスター全５種

・HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー：モンスター全５種

※モンスターシールはランダムで貼付されており、期間限定となります。

※モンスターの種類により出現率は変動いたします。

※オリジナル動画ではシールに記載されているモンスターと異なるモンスターが出現する可能性がございます。QRコードごとにランダムな動画が設定されており、同一QRコードでは同じ内容となります。

※QR読込後の動画演出は一定の期間をもって終了いたします。

「ドラクエコラボグッズ等豪華景品が当たる！キャンペーン」開催概要

キャンペーン期間：2月5日10時～4月22日

対象商品：QRコード（※）シール付き「ZONe ENERGY」全商品

※：（株）デンソーウェーブの商標登録です。

景品・当選人数

＜かいしんのいちげきコース＞

・オリジナルTシャツ 全6種 各種20名様 計120名

・オリジナルQUOカード 全6種 各種50名様 計300名

＜メタルスライム大量発生コース＞

・スクウェア・エニックス公式グッズ７点セット詰め合わせ 7名

応募ポイント数

かいしんのいちげきコース

・オリジナルTシャツ：2pt

・オリジナルQUOカード：1pt

＜メタルスライム大量発生コース＞

・スクウェア・エニックス公式グッズ7点セット詰め合わせ：7pt

□キャンペーンページ

応募・抽選方法：

「ZONe」LINE公式アカウントを「友だち追加」して、ZONeメンバーズプログラムに入会。シール付「ZONe ENERGY」商品を購入の上、缶側面に貼られているQRコードを読み取り、ポイントGET。貯まったポイントを利用して抽選に応募。その場で当落結果がわかります。

※ご当選は1アカウントにつき各賞品1回まで、最大13回までです。

5商品を対象にパッケージがリニューアル。2月24日より発売される

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

