timelesz原嘉孝、赤ちゃん抱くプラベショット公開「素敵なパパ感半端ない」「可愛いが渋滞してる」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】timeleszの原嘉孝が1月28日までに、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱いている姿を公開した。
【写真】timeleszメンバー「素敵なパパ感半端ない」赤ちゃんを見つめる素の表情
原は「＃地元の会」とハッシュタグを添え、座って赤ちゃんを膝の上で抱っこしているプライベートショットを複数枚投稿。「歯」というコメントと「＃クリーニングしてくれた」「＃お返しに」「＃たくさん頭吸った」というハッシュタグとともに抱っこした赤ちゃんが原の口元や歯を触っている場面を公開している。
この投稿に、ファンからは「素敵なパパ感半端ない」「可愛いが渋滞してる」「平和で癒された」「優しい表情」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原嘉孝、赤ちゃんを抱く姿公開
◆原嘉孝の投稿に反響
