染谷将太主演『廃用身』不穏さが静かに迫る特報解禁 北村有起哉・六平直政・瀧内公美らキャストも発表
染谷将太主演の映画『廃用身』より、初映像出しとなる特報映像が到着した。併せて、北村有起哉、六平直政、瀧内公美らフルキャストが解禁となった。
【動画】不穏さ迫る――戦慄の『廃用身』特報
本作は、「映像化、絶対不可能！」と話題を呼んだ現役医師作家・久坂部羊による同名小説を、吉田光希の監督・脚本で映画化。主演の染谷将太は、医療の限界を超えたいと力強く訴え、理想を追い求めるあまり、合理性と狂気の危ういはざまへと踏み込んでいく主人公の医師・漆原糾（うるしはら・ただす）を怪演する。
追加キャストとして、老齢期医療に革命を起こす可能性を感じ取り、漆原に本の出版を持ちかける編集者を北村有起哉。両脚と左腕のまひに苦しめられ、漆原の〈画期的な治療〉で人生を取り戻した岩上を六平直政。漆原を支える妻の菊子を瀧内公美が演じる。その他、廣末哲万、中村映里子、中井友望、吉岡睦雄らが脇を固める。
北村は「ご覧になる方は今まで見逃していた新たな倫理観に揺さぶられると思います。このテーマに共感できるか、拒絶するか。賛否が激しく分かれてほしいです」、六平は「自らの身体を切って、心を開放していく老人たちの気持ちを考えるようになりました。この難しい社会の闇の問題を、映画をご覧になる皆様に是非考えて頂きたい」、瀧内は「あの日々が自分の人生と地続きのまま生きているような感覚があり、完成した作品を観たとき、ようやく『あれは作り物だったのだ』と受け止めることができ、昇華されていくような思いです」とコメントした。
特報は、不穏な音楽とともに、染谷将太演じるデイケア「異人坂クリニック」の院長・漆原の、正義に満ちた穏やかな表情から幕を開ける。
「お年寄りの体重が軽くなったら、介護負担を減らすことができる」のセリフの後に映し出されるのは、芝生の上で車椅子の老人たちが輪になり、楽しげに風船遊びをしている光景。一見すると平和そのものの映像に、「“身体のリストラ”をされた老人たちは、身も心も軽くなる…？」というテロップが重なり、違和感が静かに忍び寄る。やがて、「もっと、早く切ったらよかったね」と、手足の欠けた老人の衝撃的なセリフが放たれ、映像は一気に戦慄（せんりつ）の色を帯びていく。
追加キャストとして解禁となった、編集者・矢倉俊太郎役の北村有起哉、デイケアを受ける高齢者・岩上武一役の六平直政、漆原の妻・漆原菊子役の瀧内公美も登場し、疑念、諦観、不穏な納得―それぞれの表情が、物語のゆがんだ均衡を際立たせていく。「少し冷酷だと思いましたか？」と静かにほほ笑む漆原。その柔らかな笑顔の奥に潜む“理想の未来”とは。
音楽を担当したのは、第48回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞し『カラオケ行こ！』『金髪』ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）など話題作を手掛けてきた世武裕子。不気味なピアノの旋律が、不穏さを醸し出し、善意と狂気の境界線を静かに侵食していく。禁断の展開を予感させ、深い戦慄を刻み込む特報となっている。
映画『廃用身』は、5月全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北村有起哉
私は最初にこの台本を読んだ時、気がつけば実際に起こったノンフィクションの話だと思い込んで読み進めてしまっていました。それくらい身の回りで起きてそうだと自然に想像をし、自身にあるいは自身の家族にそして、医学が発達している世界中の人々にもふりかかってくる永遠のテーマだと感じたからです。
ご覧になる方は今まで見逃していた新たな倫理観に揺さぶられると思います。そして問われると思います。このテーマに共感できるか、拒絶するか。
ぜひともたくさんの方に劇場で観ていただき、賛否が激しく分かれてほしいです。
■六平直政
この映画に出演が決まってから、原作の小説を読んで今まで知らなかった、廃用身の世界をしって、人間の心と体のバランスの中身や医者と患者の関係性や自分の肉体と気持ちの戦い方や本人と家族の関係性の問題を自分なりに考えるようになりました。撮影を終えて、自らの身体を切って、心を開放していく老人たちの気持ちを考えるようになりました。この難しい社会の闇の問題を、映画をご覧になる皆様に是非考えて頂きたいと思います。私の演じた岩上老人の葛藤と家族との生き様を是非味わって頂きたいと思います。
■瀧内公美
吉田監督が新作を撮られると聞き、これまで作品を追いかけ続けてきた身として、お声がけいただけたことをとても嬉しく思いました。
原作は、ルポルタージュかと思うような小説で、何度読み返しても「これは本当に小説（物語）なのだろうか」と戸惑い続けました。
どう演じることが正しいのか、どう在るべきなのか。現場に立ちながらも、答えを探し続ける日々でした。クランクアップ後も、あの日々が自分の人生と地続きのまま生きているような感覚があり、ふとした瞬間に思い出していました。
完成した作品を観たとき、ようやく「あれは作り物だったのだ」と受け止めることができ、昇華されていくような思いです。
