ベッカム一家、確執中の長男を除きパリに集結 母の栄誉に娘ハーパー「私の最大のお手本」
長男ブルックリンとの確執で注目を集めるベッカム家が、パリに集結した。ヴィクトリアが仏政府から芸術文化勲章を授与されることを受け、家族が団結する姿を見せた。
【写真】次男ロメオ＆三男クルスの恋人も ベッカム家のカップル集合ショット
Just Jaredによると、現地時間1月26日、ファッションデザイナーのヴィクトリアが、フランスの芸術文化勲章シュヴァリエを授与されるのにあわせ、デヴィッドとヴィクトリア、次男のロメオと三男のクルス、2人の恋人であるキム・ターンブルとジャッキー・アポステル、そして愛娘のハーパーが、パリに勢ぞろいしたという。
以前はこういった家族のイベントに欠かさず出席していた一家の長男ブルックリンは不在。妻二コラ・ペルツとの挙式以降、両親との不仲がたびたび報じられてきた彼が、先日「人生の大半を支配されてきた」などと綴る爆弾投稿を行ってから、ちょうど1週間のタイミングだった。
なおデヴィッドは、息子たちの恋人を含む家族7人勢ぞろいした写真など、式典の様子をインスタグラムで公開。「ヴィクトリア、君と、君が成し遂げてきたすべてを誇りに思う。仏文化相から芸術文化勲章を授与されるなんて、誰よりもふさわしいよ。愛している」とコメントした。
ヴィクトリアもインスタグラムにて、メダルを授与される様子などを公開。「常々、フランスの美意識とファッションを芸術の一分野と認める姿勢に、深い敬愛の念を抱いてきました」とし、「これ以上ない名誉です」と感謝を表明。そして、仏文化相ラシダ・ダティへの謝意を示したうえで、「私を信じてくれたビジネスパートナーたち、家族、特に最初に私に投資してくれた夫のデヴィッド、ありがとう。心から感謝しています。私のすべてです」と綴った。
ヴィクトリアの投稿には、一家と仲の良いゴードン・ラムゼイやシューズデザイナーのブライアン・アトウッド、モデルのヘレナ・クリステンセンらが祝福を送っているほか、娘のハーパーが「私の最大のお手本」とコメントしている。またファンからは、祝福に加え「ブルックリンがいつか家族写真に写ることを願っている」「この危機的状況において、家族が力を合わせて立ち向かう姿に感動した」といった声も寄せられた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」インスタグラム（＠davidbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」インスタグラム（＠victoriabeckham）
