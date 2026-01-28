¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥µ¥ï¡É±ß°æ¤ï¤ó¡õ¡È¾±ÅÄ¡ÉßÀÀµ¸ç¤Î¡È½é¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¥¥å¥ó¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¡Á¡ª¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè17½µ¡Ö¥Ê¥ó¥È¡¢¥¤¥¦¥«¡£¡×¡ÊÂè83²ó¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬½é¤á¤Æ2¿Í¤¤ê¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö½é¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ª¡¡¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Î½é¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼
¡¡¥µ¥ï¤¬»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÀ®¸ù¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤â°Â¿´¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¶Ó¿¥¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²¡¤¹¡£°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¤Ï»î¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãë»þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¿©»ö¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Å¹¤ËÆþ¤ê¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤ë¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¡£2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤½¤Ð¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾±ÅÄ¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¤«¤¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¥µ¥ï¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Ð¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾±ÅÄ¤Ï¥µ¥ï¤¬¶Ó¿¥¤È¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¸ì¤ê»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¶Ó¿¥¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä°ì½ï¤ËÄëÂç¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬Åìµþ¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Ç¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¶ÛÄ¥¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥µ¥ï¤Ï»×¤ï¤ºÈ¤¤È´ï¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉúÌÜ¤¬¤Á¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃË¤ÎÊý¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¾±ÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤·¤â¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¡Ä½÷À¤È2¿Í¤¤ê¤Î¿©»ö¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤ò¸íËâ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¾±ÅÄ¤¬¡Ö²¿¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¤ª¥µ¥ï¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡Ä¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥µ¥ï¤â¡Ö»ä¤â²¿¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾±ÅÄ¤µ¤ó¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÈù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö½é¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Î2¿Í¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¥¥å¥ó¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¬¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¡Á¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤³°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì!!¡×¡Ö2¿Í¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
