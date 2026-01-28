実家との不和が伝えられている元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏と元「スパイス・ガールズ」でデザイナーの妻ビクトリア・ベッカム夫妻の長男ブルックリン・ペルツ・ベッカムさんが日本時間２８日に自身のＳＮＳを更新。妻で女優のニコラ・ペルツと仲むつまじいプライベートショットを公開した。

インスタグラムのキャプションに記載はなし。夫婦でディナーを楽しむ様子や、キスを交わすショットなどを多数アップした。

ブルックリンさんは２０日に「私は家族と和解するつもりはありません」と声明を発表。その中で「生まれてこのかた、両親はメディアにおける家族の物語を支配してきました」と両親が彼の幼少期を商品化しようとし、妻に敵対的だったと非難。また２２年４月に行われた妻で女優ニコラ・ペルツとの結婚式で、妻と初めてダンスを踊るはずだった矢先に、母ビクトリアが「私にふさわしくないダンスを踊った」と主張していた。

昨年１１月に父デビッド氏が「ナイト」の称号を、今月２７日には母ビクトリアがフランスの芸術文化勲章を授与されたが、両式典にブルックリンさん夫妻の姿はなかった。