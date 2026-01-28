女優のヴァネッサ・ハジェンズ（37）と元野球選手の夫コール・タッカー（29）の第2子が、女児であることが判明した。1歳半になる長男に続き、昨年11月に第2子を出産したものの、詳細については明かしていなかったヴァネッサだが、男の子と女の子が「1人ずつ」いると口にしたことで、第2子が女の子であったことが明らかになった。



【写真】母は強し！ベッドで横たわる表情 第2子を出産した有名女優

ポッドキャスト「Baseball Isn't Boring」への出演時、ヴァネッサは「今は子供が2人。生後7週間と1歳半よ」「戦場にいるわけ」と話し、子供たちの性別を尋ねられると「1人ずつ」と答えた。



そんなヴァネッサ夫妻は子供たちにできるだけ多くの趣味に触れさせ、自分が情熱を注げるものを見つけてほしいと願っているそうで、息子もスポーツ選手になってほしいかと尋ねられると、コールは「あの子がやりたいことをやってほしい。でも、妻と僕はあの子にできるだけ色々やってみてほしいと思ってる」「去年の7月1日に生まれたんだけど、今はドラムやピアノ、ギターや野球をやってる」「ゴルフもやるし、バスケットボールも大好きだ」「妻と僕は2人とも、人からは絶対実現不可能と言われたことが仕事にできた。だから色々な考え方を受け入れられるよ」と語った。



