[SAN]名古屋女子は絶対チェックしたいタルト特集！いちご満載バレンタイン限定2/1～
バレンタイン限定タルト
全ラインナップを解説！
バレンタインシーズンだけの特別なタルトで、とびきり甘くて美味しいひとときを！
豊田市や岡崎市、一宮市、名古屋市緑区、mozoワンダーシティ、岐阜市など全9店舗展開している人気タルト専門店『DISHES and TART SAN(サン)』。
大切な人へ美味しい気持ちを届けるというコンセプトのもと、2月1日(日)～2月15日(日)の期間限定で、バレンタインシーズンにぴったりなタルトが登場します。
名古屋およびその周辺で暮らすナゴヤドット読者の皆様にとって、友チョコにもご褒美チョコにも最適なラインナップ！選んでいる自分を想像するだけでも楽しくなりそう‼
甘酸っぱいフルーツ
濃厚チョコが織りなす珠玉の5品
『DISHES and TART SAN』のバレンタイン限定タルトは、それぞれ見た目も味わいも個性あふれる5種類。
どれもテーブルに並べるだけで華やかさが増すから、写真映えも抜群ですね。
①いちごとチョコのムースタルト
880円※タルト台プレーン
定番人気のいちごムースタルトをバレンタイン仕様に。濃厚チョコムースと甘酸っぱいいちごムースが織りなす軽やかな味わいは、最後まで飽きずに楽しめる一皿です。
②あまおうとデコポンのタルト
980円※タルト台プレーン
旬の大粒「あまおう」と爽やかな酸味の「デコポン」を贅沢に使用したタルト。フルーツのジューシーさが、チョコレートのコクを引き立てています。
③いちごとバナナの生チョコタルト
860円※タルト台プレーン
発酵バター香るプレーン生地に、バナナと生チョコをたっぷり。仕上げのアーモンドスライスが香ばしさをプラスし、甘さと食感のバランスが絶妙です。
④ショコラプリンタルト
760円※タルト台プレーン
艶やかなチョコレートプリンを主役にしたタルト。濃厚でほろ苦さのあるカカオ風味が、フルーツの彩りと絶妙なハーモニーを描きます。チョコ好きにはたまらない一品です。
⑤バスクチーズタルト
785円※タルト台プレーン
人気のバスクチーズケーキが、チョコクリームと組み合わさって登場。北海道産クリームチーズの濃厚さとチョコの深みがバランスよく、ワンランク上の味わいを楽しめます。
まとめ
大切な人と、そして自分にも-
バレンタインがもっと特別に
バレンタインシーズン限定タルトは『DISHES and TART SAN』各店舗にて購入できます。
チョコレートとフルーツが織りなす味のハーモニーは、カフェタイムやバレンタインの満足度をぐっと高めてくれるはず！
気になるタルトは早めにチェックして、甘い季節のスタートを美味しく楽しく迎えましょう！
店舗情報
名古屋近郊で楽しめる
お近くのSANのお店へ
『DISHES and TART SAN』は名古屋市緑区の徳重店や豊田、刈谷、岡崎、一宮、岐阜、春日井など愛知・岐阜エリアに多数展開しています。
名古屋中心部からもアクセスしやすく、仕事帰りのご褒美や週末のティータイムにも最適。
各店舗でイートイン・テイクアウトが可能です。
●SAN豊田店
愛知県豊田市前田町3-40-1
名鉄三河線上挙母駅より徒歩約13分
TEL0565-42-3339
営業時間11:00～21:00
●SAN名古屋徳重店
名古屋市緑区平手南2-403
地下鉄桜通線徳重駅より徒歩約12分
TEL052-879-6888
営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00
●SAN刈谷店
愛知県刈谷市青山町1-151-7
名鉄名古屋本線一ツ木駅より徒歩約20分
TEL0566-91-7779
営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00
●SAN岡崎店
愛知県岡崎市法性寺町猿待63-1
JR東海道本線岡崎駅より徒歩約25分
TEL0564-83-9554
営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00
●SAN一宮店
愛知県一宮市若竹2-3-1
名鉄名古屋本線妙興寺駅より徒歩約25分
TEL0586-85-6618
営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00
●SAN ASTY岐阜店
岐阜県岐阜市橋本町1-10-1
JR東海道線岐阜駅すぐ
TEL058-201-5778
営業時間10:00～22:00
●SAN春日井店
愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180
名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分
TEL0568-27-9651
営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00
●SAN三井アウトレットパーク岡崎店
愛知県岡崎市舞木町字金森200
三井アウトレットパーク岡崎2F2270
名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分
TEL0564-64-1509
営業時間11:00～21:00※施設に準ずる(変更の場合あり)
●SAN mozoワンダーシティ店
名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1F
地下鉄鶴舞線上小田井駅より徒歩約5分
TEL052-938-7707
営業時間10:00～21:00
※テイクアウトタルトのみ