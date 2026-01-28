バレンタイン限定タルト

バレンタインシーズンだけの特別なタルトで、とびきり甘くて美味しいひとときを！

豊田市や岡崎市、一宮市、名古屋市緑区、mozoワンダーシティ、岐阜市など全9店舗展開している人気タルト専門店『DISHES and TART SAN(サン)』。

大切な人へ美味しい気持ちを届けるというコンセプトのもと、2月1日(日)～2月15日(日)の期間限定で、バレンタインシーズンにぴったりなタルトが登場します。

名古屋およびその周辺で暮らすナゴヤドット読者の皆様にとって、友チョコにもご褒美チョコにも最適なラインナップ！選んでいる自分を想像するだけでも楽しくなりそう‼

甘酸っぱいフルーツ

濃厚チョコが織りなす珠玉の5品

『DISHES and TART SAN』のバレンタイン限定タルトは、それぞれ見た目も味わいも個性あふれる5種類。

どれもテーブルに並べるだけで華やかさが増すから、写真映えも抜群ですね。

全ラインナップを解説

①いちごとチョコのムースタルト

880円※タルト台プレーン

定番人気のいちごムースタルトをバレンタイン仕様に。濃厚チョコムースと甘酸っぱいいちごムースが織りなす軽やかな味わいは、最後まで飽きずに楽しめる一皿です。

②あまおうとデコポンのタルト

980円※タルト台プレーン

旬の大粒「あまおう」と爽やかな酸味の「デコポン」を贅沢に使用したタルト。フルーツのジューシーさが、チョコレートのコクを引き立てています。

③いちごとバナナの生チョコタルト

860円※タルト台プレーン

発酵バター香るプレーン生地に、バナナと生チョコをたっぷり。仕上げのアーモンドスライスが香ばしさをプラスし、甘さと食感のバランスが絶妙です。

④ショコラプリンタルト

760円※タルト台プレーン

艶やかなチョコレートプリンを主役にしたタルト。濃厚でほろ苦さのあるカカオ風味が、フルーツの彩りと絶妙なハーモニーを描きます。チョコ好きにはたまらない一品です。

⑤バスクチーズタルト

785円※タルト台プレーン

人気のバスクチーズケーキが、チョコクリームと組み合わさって登場。北海道産クリームチーズの濃厚さとチョコの深みがバランスよく、ワンランク上の味わいを楽しめます。

まとめ

大切な人と、そして自分にも-

バレンタインがもっと特別に

バレンタインシーズン限定タルトは『DISHES and TART SAN』各店舗にて購入できます。

チョコレートとフルーツが織りなす味のハーモニーは、カフェタイムやバレンタインの満足度をぐっと高めてくれるはず！

気になるタルトは早めにチェックして、甘い季節のスタートを美味しく楽しく迎えましょう！

店舗情報

名古屋近郊で楽しめる

お近くのSANのお店へ

『DISHES and TART SAN』は名古屋市緑区の徳重店や豊田、刈谷、岡崎、一宮、岐阜、春日井など愛知・岐阜エリアに多数展開しています。

名古屋中心部からもアクセスしやすく、仕事帰りのご褒美や週末のティータイムにも最適。

各店舗でイートイン・テイクアウトが可能です。

●SAN豊田店

愛知県豊田市前田町3-40-1

名鉄三河線上挙母駅より徒歩約13分

TEL0565-42-3339

営業時間11:00～21:00

●SAN名古屋徳重店

名古屋市緑区平手南2-403

地下鉄桜通線徳重駅より徒歩約12分

TEL052-879-6888

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN刈谷店

愛知県刈谷市青山町1-151-7

名鉄名古屋本線一ツ木駅より徒歩約20分

TEL0566-91-7779

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN岡崎店

愛知県岡崎市法性寺町猿待63-1

JR東海道本線岡崎駅より徒歩約25分

TEL0564-83-9554

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN一宮店

愛知県一宮市若竹2-3-1

名鉄名古屋本線妙興寺駅より徒歩約25分

TEL0586-85-6618

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN ASTY岐阜店

岐阜県岐阜市橋本町1-10-1

JR東海道線岐阜駅すぐ

TEL058-201-5778

営業時間10:00～22:00

●SAN春日井店

愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分

TEL0568-27-9651

営業時間11:00～21:00※金土祝前日～22:00

●SAN三井アウトレットパーク岡崎店

愛知県岡崎市舞木町字金森200

三井アウトレットパーク岡崎2F2270

名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分

TEL0564-64-1509

営業時間11:00～21:00※施設に準ずる(変更の場合あり)

●SAN mozoワンダーシティ店

名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1F

地下鉄鶴舞線上小田井駅より徒歩約5分

TEL052-938-7707

営業時間10:00～21:00

※テイクアウトタルトのみ