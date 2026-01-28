ザルツブルクFW北野颯太が圧巻プレー

オーストリア1部FCレッドブル・ザルツブルクは現地時間1月23日、UEFAヨーロッパリーグ（EL）でバーゼル（スイス）と対戦し3-1の勝利を収めた。

この試合でザルツブルクの日本人FW北野颯太がキレのあるプレーを見せ話題を呼んでいる。

21歳の北野は、2022年にセレッソ大阪にトップ昇格。17歳6か月17日でクラブ史上公式戦での最年少得点を記録した。年代別代表の常連で2023年のU-20ワールドカップ（W杯）に出場。昨季はエースとしての存在感が増し、夏にザルツブルクへ移籍を果たした。

そんな北野はバーゼル戦でスタメン出場すると右サイドで躍動する。裏抜けからあわやゴールのシュートや、中盤で華麗なターンや味方との連携、さらに守備でもボール奪取を何度も見せるなど攻守に活躍し勝利に貢献した。

この試合のプレー集が公開されるとファンからも「めちゃくちゃええやん！」「守備しながらこれは凄いぞ」「W杯で見たいな〜！」「めちゃめちゃ巧くなった！」「ELでこれは楽しいだろうな」「キレキレやな」「まだまだできる」「天才かよ」「センスの塊すぎて」と、さまざま称賛のコメントが寄せられている。

移籍半年ですでにチームの主力として活躍する21歳アタッカー。さらなる期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）