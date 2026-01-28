「いったい何を見せられているんだ？」

【写真】どエロい表情をこれでもかと見せつける杉咲花。しかも相手によって複数の誘惑を使い分ける手管まで…

「こんなの、地上波プライム枠でやっていいのか？」

杉咲花（28）主演、今泉力哉監督・脚本による日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』は、第1話の放送直後から視聴者を大いにざわつかせた。最大の理由が、これまでの清純派なイメージから一転して、「サブカル系のどエロい女性」を演じている杉咲花だ。



これまでのイメージと異なる「どエロい」サブカル女子を演じる杉咲花 「冬のなんかさ、春のなんかね」番組公式インスタグラムより

土田文菜（杉咲）は古着屋でアルバイトをしながら小説を書く女性だ。ある日、コインランドリーで偶然出会った美容師・佐伯ゆきお（成田凌）と、音楽の話や他愛のない会話を交わす。店の洗濯機が故障したのがきっかけにコインランドリーを訪れたというゆきおに、文菜は大量のタオルを干す様子を見たいと言い、彼の店へ行き、その流れで家までついて行く。

洗濯物を干していいと言われると本当に干し、泊まるのかと聞かれると「泊まらない。明日取りに来る」と平然と答える。文菜のそうした距離の近さに戸惑い、怖いと笑いながらも、惹かれてしまうゆきお。2人は酒に酔っているわけでも、勢いで身体の関係になるわけでもなく、会話だけを重ねた末に、出会ったその日の延長線上で恋人になる。

そして、20分以上続くこの会話のシーンがとにかくエロい。

「ダメだよね」「ホント、ダメでしょ（笑）」

やがて物語は1年後へと飛ぶ。

文菜は居酒屋で、ゆきおとは別の男性と向かい合っている。男は自分が彼女に好意を抱いていることを語り、文菜は両手で頬杖をつき、相手の目をまっすぐ見つめながら、「うーん」「うん」「うん（笑）」と相槌を打つだけだ。2人とも互いに恋人がいることを承知の上で、「ズルいよね」「ズルいです」「ダメだよね」「ホント、ダメでしょ（笑）」と、湿度の高い言葉を交わす。

次の瞬間、場面はホテルに切り替わる。そこでは文菜が、恋人がいる2人が互いにダメだとわかりつつ惹かれ合い、ホテルに行くという“小説”をタブレットで読み上げる。その文章は、小説家である相手の男性が書いたもので、文章の中の2人はホテルに行くが、性的なことが起きなかったと書かれている。

しかし読み終えた文菜は「嘘じゃん。したじゃん、キス」と指摘。男はフィクションだからとごまかすが、それに対して文菜は男を小突き、馬乗りになって両頬を強くつねって笑う。丁寧語とぶっきらぼうな言葉の混在、荒っぽいスキンシップ。その光景は、直接的な性描写よりもよほど生々しく、いやらしい。

しかも次の場面では、文菜はゆきおの洗濯物を干している。交際は今も続いている状態で、別の男性とホテルへ行ったことが示される。

媚びるわけでも、誘惑するわけでもない。低体温でどこか気怠そうな態度のまま、他者との距離が異様に近く、性のハードルが低い。その「サブカル的でどエロい」質感が、杉咲花のあまりに巧みな芝居によって、観る者の心をざわつかせ、不穏な感情を与える。

そこに、清潔で誠実という杉咲のパブリックイメージとのギャップも相まって、「嫌いになりそう」「もう見られない」と感じる視聴者が続出したのだ。

「ほら行こう、ホテル」

だが、第2話になると文菜の輪郭は変わり始める。行きつけの喫茶店の男子店員と恋愛トークをするなかで、自身と恋人の関係について「余裕がある感じがむかついた」「そんな恋愛、楽しいですか」と指摘され、ブチ切れる。

かと思えば恋人の誘いを断り、自分に好意を寄せていることがわかっているバイト先の先輩（岡山天音）を呼び出す。岡山の失恋話を長々と聞いてダメ出しした後に、「ほら行こう、ホテル」と面倒くさそうに言う。岡山は文菜を大切に思うからこそ行為には至らず、おどけて笑いあってその日は別れる。

このように、恋人がいながら他の男の失恋の相談にのったり、ホテルに行ったりと、非常に尻軽に見える文菜だが、実はその根底には恐れや不安、自信のなさがあることが見えてくる。

背景として語られるのが、文菜のコンプレックスだ。古着屋で一緒に働くアロマンティック・アセクシュアル（他者に恋愛感情を抱かず、性欲を持たない）の友人に対し、「羨ましい」という感情を抱いている。

性的なことがあろうとなかろうと、すぐ人を好きになってしまう自分とは違い、関係性が変質しない在り方への憧れと、まっすぐな性格への憧れがあるのだと。

さらに、文菜にとって関係性は大きく2つに分かれているとモノローグで語られる。「性的なことが絡むか、絡まないか」「大切な話ができるか、できないか」。

そしてコンプレックスが提示されることで、文菜の印象は1話と2話では大きく変わる。不気味さは消えないが、その質が変わる。

1対1の会話が多く登場する中で、文菜が相手によって声色や間、話すスピード、態度を微妙におそらく無意識で変えていることが否応なく浮かび上がってくるからだ。

一見すると常に余裕、しかし実は全く主導権がない

過去の恋愛で失う痛みを経験した文菜は、そうやって関係性をコントロールする立場に自分を置き、「本当には好きにならない人を相手に選ぶ」クセがついている。そうすることで、傷つかないように身を守ってきた。

そのため、一見すると文菜自身は常に余裕で、男性のほうが彼女のことを好きな関係性に見える。しかし一方で相手が喜ぶ表情や言葉を無意識に選び続ける文菜には全く主導権がないようにも見えるのだ。

恋人には距離の近さと淡白さが同居するミステリアスな顔を見せ、小説家の先輩には甘えと乱暴さを織り交ぜ、バイト先の先輩にはぶっきらぼうに向き合う。彼らはいずれも「性的なことが絡む、あるいは絡んでもいい」関係でありながら、「本当に大切なことは話せない」相手なのだろう。

恋人がいながら他の男と性的な関係を持つ文菜は、「性に奔放な女性」に見える。しかし、そこに性への貪欲さや快楽は見えない。実際、文菜の中では「埋まらない心の穴」を埋めようとする手段に過ぎず、それが埋まらないことがわかっていながら、投げやりに関係を持つ。むしろ文菜の中では「性的なこと」のプライオリティが非常に低いのではないか。

「エロいサブカル女子」には、古くは『モテキ』劇場版の長澤まさみや、『ナミビアの砂漠』の河合優実など豊富な人材が揃う。朝ドラ『半分、青い。』で、登場するだけでねっとりした視線や声色で空気に湿度をもたらした石橋静河のようなタイプもいる。

「杉咲花を嫌いになりそうだから離脱」という人も…

その豊富な「エロいサブカル女子」の系譜の中で、杉咲が演じる文菜が近いのは、映画『愛の渦』『二重生活』『ここは退屈迎えに来て』などの門脇麦かもしれない。愛され方がわからない、自分の価値を他人の欲望ではかる、心と体の距離のズレに戸惑う……そうした不安定さ・自他の境界の薄さみたいなものに、男達は気づけば入り込まれ、女性はからめとられていくような不安や怖さを感じるのだろう。

第1話には、居酒屋や喫茶店で隣の席に座った男女が今日はじめて相手の家に泊まるかどうかを探り合う会話を盗み聞きしているような、野次馬的な面白さと居心地の悪さがあった。

しかし第2話では、親しいと思っていた人が別の人といるときに全く自分の知らない顔をしていることを知ったような、より逃げ場のない怖さ、寂しさが残る。

多くの人は、自分でも気づかないうちに相手によって顔を使い分けている。その無意識のリアルを、これほど具体的で生々しい形で突きつけてくるドラマは稀だ。人物解像度の高い脚本と、杉咲花の精緻すぎる芝居が、それを可能にしている。

結果的に、杉咲に対する反応は「杉咲花を嫌いになりそうだから離脱」派と、そこまで生身を感じさせる芝居への信頼・賞賛による「ただ杉咲花を楽しむドラマ」派に分かれている印象もある。

引き込まれながら、見るほどに怖くなる『冬のなんかさ、春のなんかね』は、そんな感覚を視聴者に残す、紛れもない問題作である。

（田幸 和歌子）