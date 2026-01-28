アヤックス日本代表DF板倉滉にヴォルフスブルクが獲得打診

オランダ1部アヤックスの日本代表DF板倉滉に対し、ドイツ1部ブンデスリーガのヴォルフスブルクが獲得の打診を行うも「おそらく永久に不可能」だと一蹴されたという。

オランダ紙「テレグラーフ」が報じた。

板倉はアヤックス移籍前はシャルケやボルシアMGで実績を残してきたことから、ドイツ国内での評価は依然として高い。ヴォルフスブルクは今季不振でシーズン後半戦次第では本格的な残留争いに巻き込まれかねない情勢にある。

そのため、ヴォルフスブルクは現地時間1月27日にアヤックスの経営陣へ向けて板倉の移籍を打診したものの、「移籍は現時点では不可能であり、おそらく永久に不可能だと告げられた」とした。

また、アヤックスのコーチングスタッフは板倉を「絶対に手放さないと決意している」とされ、来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場の懸かるフェイエノールトとのリーグ2位争いを制するために不可欠な戦力だと期待を寄せているとした。

6月に開幕する北中米共催ワールドカップ（W杯）で日本代表として戦力になることも期待される板倉だが、このタイミングでの電撃移籍はなくオランダで腰を据えて戦うことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）