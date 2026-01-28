2005年に当時史上最年少で当選した衆議院議員で、元外資系証券マンでもある杉村太蔵氏。彼は「この国にはお金の流れの法則がある」と話し、その流れを知ることが、株式投資を中心とした人生100年時代を生き抜くための資産形成に役立つと話す。

その「お金の流れの法則」を知るにはどうしたらいいのか？ 杉村太蔵氏は「四季報」でも「企業決算書」でもない、誰でも簡単に読めるという「あるデータ」をおすすめする。新著『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）より一部抜粋してお届けする。



国会議員になって「お金の流れの法則」が見えた

2005年9月、当時最年少で衆議院議員に当選。国政の舞台に立ったとき、私は大きな気づきを得ました。この国には「お金の流れの法則」がある、ということです。

「政治と経済」、そして「政策と企業活動」。そのつながりを理解したとき、投資とは単なる株の売買ではなく、社会の動きを読み解くための「最高のレンズ」であると悟ったんです。これは単なる投資術ではなく、人生を切り拓くための実践哲学。私自身の経験がその証明です。

この法則をしっかり理解しているかどうかで、「100年時代」の生活はまったく違ってきます。資産形成のスピードも、将来の安心感も、大きく変わってくる。では、その法則とは何かを順を追って解説しましょう。

「これからお金が流れ込む領域」が分かる資料とは？

まずは「選挙」です。なぜなら、政治が国のお金の使い道を決めるからです。選挙によって国会議員が選ばれ、その議員たちが政策を形にしていく。そのスタート地点が選挙なんですね。特に注目していただきたいのは、各主要政党が発表する「公約」です。

ただし注意が必要です。現在は多党化が進み、少数与党による政権運営が続いています。かつてのように自民党が圧倒的多数を握り、公約がそのまま政策になる時代ではありません。ですが、それでも自民党を中心とした主要政党がどんな経済政策を掲げているのかは、必ず頭に入れておく必要があります。なぜなら、その方向性がその後の政策形成の土台になるからです。

改めて言いますが、何に投資をするか決めるうえで一番大事なのは、「これからの日本経済がどうなるのか」「未来をどう予測するか」、これに尽きます。そして、その未来を作っていくのはだれか？

もちろんいろんな人が関わっていますが、一番大きな権限を持っているのは、やっぱり内閣総理大臣なんですよ。だから「その政権を支持するかしないか」はひとまず置いておいて、私たちが日本国民である以上、今の総理が「日本経済のどこに問題があると考えているのか」「その問題をどう解決しようとしているのか」「そしてこれから日本経済をどうしていこうとしているのか」――これを把握しておくのは投資家にとって欠かせないことなんです。

そして、それが手に取るようにわかるものがあるんです。

企業決算でも、四季報でもない……投資家が見るべき「ある資料」とは？

それが「経済財政諮問会議」、そして、それをまとめた文書「骨太の方針」です。ぜひGoogleで検索してみてください。

この「経済財政諮問会議」をざっくり言うと――「日本の経済・財政政策の司令塔」ともいえる会議です。総理大臣が議長を務めて、内閣の中でも特に重要なメンバー（財務大臣や経済財政政策担当大臣など）、それに民間の有識者が集まって、日本の経済の大きな方向性を決める場なんですね。

その大きな方向性が決められて文章になったもの――この国のお金の流れの法則として最重要、最高ランクに位置付けている文章――が、「骨太の方針」です。これが毎年6月に発表されます。この「骨太の方針」は、翌年の予算編成や税制改正の土台になるので、ここで記載されている内容が実際に日本の暮らしや企業活動に直結しています。まさにお金の流れの法則の頂点に君臨していると言っても過言ではないのです。

ここでの議論で社会課題を掲げ、その課題解決に国のお金（税金）を使うことが決まります。だから、「骨太の方針」には、どの分野に税金が投入されるかが、明確に示されているんです。日本経済は「骨太の方針」にのっとって動いています。これにあわせて、大切な資産を投資していくこと――どの企業を「推し」として選ぶのかが、投資家として成功するうえで最重要ポイントになってきます。

じつはこの経済財政諮問会議というのは、毎年1月から第1回の議論がスタートして、だいたい毎年17回ほど開催されます。何がありがたいかと言いますと、じつはこの経済財政諮問会議で議論された内容、つまり議事録やそこで提出された資料などは、すべて内閣府のホームページに公開されているということです。

私などは番組で様々な事象についてコメントを求められますが、私のファクトチェック用としても、ここで問題提起されている内容や議論されている資料は、非常に有効です。皆さんのお仕事でもプレゼン資料を作成する際、この経済財政諮問会議で議論されている資料をベースに作成されると、説得力が格段に上がるのでオススメです。

「じつはこの資料は内閣府の経済財政諮問会議で議論されている内容なのですが……」なんて言うと、どうですか？ 「おっ！」という感じになりませんか？

骨太の方針に沿って、銘柄を選べば良い

ちなみに、この「骨太の方針」は、選挙で勝ち抜いてきた国政を担う方々の考えや経済界の生の声、霞が関の官僚の皆さんが培ってこられた知恵など、まさに日本中の叡智が結集されている文章です。言いかえれば、「日本が直面している社会課題」「それを解決するためにどんな方向性で政策を打っていくのか」、その総一覧表がここに明記されています。

私が皆さんに強くお勧めする投資の第一歩は、この「骨太の方針」を必ず読むことです。有権者に向けて書かれたものですから、18歳以上なら丁寧に読めば理解できるように書かれています。新聞の見出しで見る程度で終わらせるのではなく、一次資料としてしっかり目を通す。これがとても大事です。

あとでも説明しますが、我々個人が実践する投資は中長期で行うものです。それに対し、プロの機関投資家は短期で利益を上げる必要があります。そのため、日々の情報戦が極めて重要で、勝負の鍵を握る場合があります。

しかしながら、我々一般人がこうした短期の情報戦で勝負する必要はありません。中長期にわたってこの国の社会課題を解決するための銘柄を、「骨太の方針」に沿って探っていけばよいのです。

「骨太の方針」が閣議決定されるのが6月。その後、8月末にかけて各省庁が翌年度の予算の概算要求と同時に税制改正の要望をまとめます。これが本当に驚くほど「骨太の方針」で掲げられた内容にぴたりと沿った形で、予算要求が積み上がっています。そして秋には税制改正の議論が本格化し、年末、ちょうどクリスマスの頃に「予算案」と「税制改正大綱」が完成します。つまり、このサイクルの中で「お金の流れ」が具体的に決まっていくんです。

「『骨太の方針』で方向性が示される」→「各省庁が予算を要求する」→「政府が税制や規制緩和で経済を後押しする」→「それに呼応した企業が投資を拡大し、成長する」

このループこそが「お金の流れの法則」です。そして投資家として重要なのは、この法則のループに自分の資産をうまくはめ込むこと。ここを意識できるかどうかで、「推し株」の成否は大きく変わってきます。

「社会課題→政策→予算→税制＆規制緩和→企業成長」

この一連の流れを頭に入れておくことが、投資をする際に最大の武器になります。

