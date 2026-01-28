アンカー・ジャパンは1月28日、着脱式USB-Cハブを搭載するドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション(13-in-1, 着脱式 USB-C ハブ」を発売しました。価格は1万6990円（税込）で、初回セールとして2月3日23時59分までAmazonとAnker Japan 公式オンラインストアでは20％OFFクーポンを配布します。

13-in-1のドッキングステーション

ドッキングステーション本体のサイズは約140×95×40mm、重量は約408g。前面にはSD/microSDカードスロット、最大4.5W出力で5Gbpsのデータ転送に対応するUSB-Aポート、最大7.5W出力で5Gbps対応のUSB-Cポート、最大7.5W出力で10Gbps対応のUSB-Cポート、オーディオジャックを搭載。

背面には4K@60HzのDisplayPort端子、最大2.5W出力で450Mbps対応のUSB-Aポート2基、4K@60HzのHDMIポート2基、1Gbps対応のイーサネットポート、ノートPCに接続する最大100W出力で10GbpsのUSB-Cアップストリームポート、最大140W入力のDC入力ポートを搭載します。最大3台のディスプレイに同時に画面出力が可能な他、最大10Gbpsの高速データ転送やノートPCへの100Wパススルー充電に対応します。USB-Cポートは映像出力には非対応。

最大140W出力のACアダプターとアップストリームポート用のUSB-Cケーブルが付属します。

コンパクトに持ち運べる着脱式USBハブ

ドッキングステーション天面のスライドスイッチで、USB-Cハブの取り外しが可能。持ち運んで外出先で使用して、オフィスや自宅のデスクではドッキングステーションに装着して使うことができます。USB-Cハブにはドッキングステーション前面で使用するSD/microSDカードスロット、最大4.5W出力で5Gbps対応のUSB-Aポート、最大7.5W出力で5Gbps対応のUSB-Cポートに加えて、側面に最大100W入力のUSB-Cアップストリームポート、最大4K出力のHDMIポートを搭載。

背面には最大85W出力で10Gbps対応のUSB-Cアップストリームコネクタを搭載します。

余談ですが、ドッキングステーションの電源をONにするとUSB-Cハブの周りがいい感じに光ります。

USB-Cハブは単体でも販売し、価格は3990円（税込）。初回セールとして2月3日23時59分までAmazonとAnker Japan 公式オンラインストアでは20％OFFクーポンを配布します。

製品提供：アンカー・ジャパン